Malgré les assurances de la Sen’eau qui avait promis de régler le problème en 24 heures, la pénurie d’eau est toujours d’actualité à Saint-Louis, selon Libération online. Tout au plus, Sen’eau informe ce lundi que « 25 quartiers sont réalimentés » en eau sur les 35. 16 camions citerne seraient déjà sur place et 15 en route d’après la même source qui assurent (encore) que ses équipes sont sur le terrain pour « un retour à la normale au plus vite ».