Santé : Ansoumana Dione loue les qualités de…Diouf Sarr

Abdoulaye DIOUF SARR, une valeur pour relever les défis sanitaires et sociaux. (Par Ansoumana DIONE)

L’on comprend davantage pourquoi le Président Macky SALL réitère sa confiance au Maire de la Commune de Yoff, pour diriger le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. En vérité, il sait traduire correctement, la vision du chef de l’Etat dans ce domaine extrêmement vaste et sensible. Ainsi, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR reste une valeur sûre, dans l’atelage gouvernemental, pour relever les défis sanitaires et sociaux, qui interpellent notre pays.

Certes, de nombreux problèmes subsistent dans le secteur. Mais, malgré tout celà, le Ministre Abdoulaye DIOUF SARR ne cesse d’accumuler progressivement, d’énormes réalisations, sous les directives de son mentor, le chef de l’Etat Macky SALL. Avec lui, nous osons espérer que le Sénégal pourra disposer de plateaux techniques adéquats, au niveau des structures sanitaires et sociales, pour le bonheur des citoyens, devenus exigeants, dans ce domaine.

C’est pourquoi, nous appelons tous les acteurs, à une union sacrée, autour du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR, pour vaincre les maux qui assaillent notre secteur. Bientôt, notre pays va se débarrasser de la pandémie de Covid-19, grâce à la vision du Président Macky SALL et du leadership avéré et incontesté du Ministre Abdoulaye DIOUF SARR. Avec ces mêmes efforts et sacrifices, il est évident que nous pourrions réaliser d’autres prouesses pour ce secteur très vital.

Rufisque, le 15 mai 2021,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)