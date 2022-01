Scandale en Inde : Des femmes musulmanes vendues aux enchères

En Inde des personnes ont créé une application où ils ont publié les photos de femmes musulmanes célèbres afin, disaient-ils, de les vendre aux enchères. La police a arrêté les premiers suspects mais ce n’était pas une première et cela révèle la croissance de l’islamophobie dans le pays.

L’Inde été secouée par une campagne islamophobe menée sur internet et tout est parti de la création d’une application qui prétendait mettre des femmes musulmanes aux enchères. L’application en question, Bulli Bai, présentait des photos, parfois retouchées et dégradantes d’une centaine de femmes musulmanes. Et proposait de les vendre aux enchères.

Aucune transaction n’a eu lieu avant qu’elle soit retirée d’internet. L’objectif étant surtout d’humilier ces femmes musulmanes connues ; les profils comptaient en effet des militantes, avocates, une pilote de ligne ainsi que beaucoup de journalistes. Selon RFI, la journaliste de radio Sayema Rahman était l’une des journalistes ciblées.

« Nous avons été ciblées car nous sommes des femmes, nous sommes musulmanes, nous avons un esprit libre et indépendant et nous réussissons dans la vie, estime-t-elle. Nous parlons au nom des oppressés, essayons de lutter contre les injustices, et ceci est une campagne organisée pour nous faire taire ».

Ce n’est pas la première. En juillet dernier, quasiment le même système avait été utilisé contre 80 autres femmes, avec une application appelée Sulli Deals. Selon les informations, des plaintes avaient été déposées, mais ses inventeurs n’ont pas été identifiés et personne n’avait alors été arrêté. Ceci alors qu’au même moment un internaute avait été arrêté quelques jours après avoir simplement insulté la fille d’un joueur de cricket célèbre.

Cela montrait à quel point l’islamophobie était peu combattue, voire tolérée par la police et les autorités, dirigées par les nationalistes hindoues. Et cette impunité aurait incité ces criminels à récidiver, ou d’autres à suivre leurs traces.

Cette fois, des actions plus rapides ont été entreprises. Dans l’État du Maharashtra, où se trouve Bombay, une députée fédérale de l’opposition a poussé la police à se saisir de cette affaire et à agir sur les nombreuses plaintes déposées depuis le 1er janvier.

En quelques jours, quatre personnes ont déjà été arrêtées : ce sont des hindous, âgés entre 18 et 21 ans, certains étudiants en ingénierie.