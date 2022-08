Scrutin du 31 juillet : Alioune Tine préoccupé par le comportement de Yewwi et Benno

Depuis dimanche, Benno Bok Yakaar et l’inter-coalition Yewwi Wallu crient victoire. Chacun exhibe ses chiffres. Ce qui ne rassure pas du tout à Alioune Tine qui est monté au créneau. « Nous invitons les coalitions au pouvoir et de l’opposition et du pouvoir d’arrêter de se disputer la victoire et d’attendre sereinement la proclamation des résultats et de les contester auprès des juridictions si elles ne sont pas satisfaites. C’est ça la démocratie électorale », a indiqué le président de Afrikajom Center.

Pour lui, si les électeurs sénégalais ont voté dans la discipline et la sérénité comme d’habitude et tiennent au strict respect de leur choix par tous, « le comportement de la coalition au pouvoir et de l’opposition est préoccupant.» Il rappelle que «seuls les organes compétents peuvent donner les résultats », a-t-il rajouté.