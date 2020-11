Sénégal : 91 policiers diplômés…du Programme SENSEC-UE

L’Union européenne a procédé, ce vendredi, à une cérémonie de remise de diplômes pour la troisième session de formation de la comptabilité des matières en présence de Monsieur Yag qui a représenté le Directeur Général de la Police Nationale et du Directeur de la Direction du Matériel et du Transit Administratif (DMTA).

Financées par le Programme SENSEC-UE de l’Union européenne et mises en place par une équipe pluridisplinaire de formateurs de la DMTA et du Cabinet Keur Djily, ces formations ont permis à 91 policiers provenant de l’ensemble du territoire nationale et issu des différentes directions et unités de Police , d’approfondir leur connaissances du cadre juridique de la comptabilité des matières , des méthodologies de gestion et de contrôle , des procédures proposées et de l’utilisation du logiciel de stock mis en place par la police dans toutes les unités de police , entre autres.

Le programme SENSEC-UE, à travers l’équipe de formateur a participé à l’actualisation des textes en vigueur , avec l’accompagnement du Ministère des Finances et du Budget. En effet, cette participation a permis de mettre en place un programme de formation de qualité, basé sur les textes récents de l’Etat sénégalais et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

Ledit programme a financé la formation de 35 gendarmes, pour l’obtention du certificat d’aptitude technique du 2° degré (CAT2) d’une durée de 4 mois et pour le brevet de spécialiste de 1er° degré (BS1) d’une durée de six mois, dans la spécialité « technique de gestion », au niveau de la Gendarmerie Nationale. Avec un budget de plus de six milliards, ce programme comprend trois composantes : Lutte contre le crime organisé et le terrorisme, Contrôle et surveillance des frontières et Appui à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité intérieur.

La cérémonie met aussi en lumière l’engagement de l’Union européenne envers le Sénégal pour une coopération technique pour la sécurité intérieure du pays.

Fatou Boundaw Manga (stagiaire)