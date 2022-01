Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le bilan de la pandémie de Covid-19 au Sénégal de ce vendredi 21 Janvier 2022. Sur 1787 tests effectués 203 sont revenus positifs. Les cas positifs se répartissent comme suit : 14 cas contacts, 0 cas importé et 189 cas issus de la transmission communautaire. Le document renseigne que 311 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 15 patients sont en réanimation. Et 4 décès enregistrés le jeudi 20 Janvier 2022.