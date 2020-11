Sénégal-Guinée Bissau : Déjà 7 lions forfaits !

C’est l’hécatombe chez les Lions. Après Keïta Baldé, Famara Diédhiou, Saliou Ciss, Lamine Gassama ou encore Ibrahima Mbaye, c’est au tour d’Idrissa Gana Guèye et Ousseynou Ba (défenseur Olympiakos) d’être déclarés forfaits pour la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée Bissau, les 11 et 15 novembre, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun 2022. Sorti sur blessure samedi, contre Rennes, le milieu du PSG souffre d’une lésion aux ischio-jambiers.

Pour pallier leur absence, Aliou Cissé a fait appel à quatre autres joueurs. Ainsi, Formose Mendy, Alpha Dionkou, international U20 et sociétaire de Manchester City, Sada Thioub et Naby Sarr sont appelés en renfort.