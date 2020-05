Sénégal : Les zones les plus touchées par le Covid-19…ce Mardi

Ce mardi, ce sont 58 nouvelles contaminations au covid-19 qui ont été comptabilisées au Sénégal. Elles ont été enregistrées dans douze zones du pays.

Ainsi, une (1) de ces nouvelles personnes infectées est de Dakar Sud (Dans la zone de la Médina). A Dakar Ouest (la zone de Yoff), cinq (5) nouvelles personnes ont été infectée. Dakar nord (Patte d’Oie) en a compté trois (3) et Dakar centre deux (2).

Dans la banlieue Dakaroise, Guédiawaye a noté deux (2) nouveaux cas, Mbao trois (3) et Yeumbeul un (1). Diamniadio et Sangalkam ont enregistré respectivement dix (10) et trois (3) cas ce mardi, Touba dix (10) et Mbacké six (6). Dans le sud du pays, Vélingara a enregistré douze (12) nouveaux cas.

Globalement, vélingara, Touba et Diamniadio, ont enregistré le plus de nouveaux cas ce mardi.