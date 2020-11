Sénégal : L’UVS et l’EHESS de France expérimentent la mobilité étudiante à distance

L’Université virtuelle du Sénégal (UVS) et l’École des Hautes Études en Sciences sociales (EHESS) entrent dans une nouvelle phase de collaboration. Du 05 novembre 2020 au 18 février 2021, les deux institutions organisent pour leurs étudiants, un programme de mobilité à distance, axé sur l’apprentissage d’une nouvelle discipline sur les Réseaux. Le Pr Moussa LO, Coordonnateur de l’UVS procédera au lancement de cette session de formation inédite, le jeudi 12 novembre à 11h30, à l’Espace numérique ouvert (ENO) de Dakar.

Pendant plusieurs semaines, des étudiants en Master en sociologie de l’UVS vont suivre en même temps que ceux de l’EHESS, des cours d’Analyse des Réseaux sociaux (ARS), appliquée à la Recherche anthropologique. Cette activité constitue une innovation majeure en matière d’échanges d’étudiants dans un système d’enseignement à distance.

De manière expérimentale, l’atelier se tiendra cette année en parallèle à l’EHESS et à l’UVS. Réunis de manière hebdomadaire dans la salle de séminaire de l’EHESS à Paris et à l’ENO de Dakar, les deux groupes partageront le même support numérique, utiliseront la même plateforme collaborative pour développer les projets (éventuellement mixtes) des étudiants, et seront connectés entre eux par visioconférence pour un certain nombre de séances.

Cette activité est la troisième dans la collaboration entre les deux institutions. En 2018, l’UVS en collaboration avec l’EHESS, a initié des enseignants-chercheurs de l’ensemble des universités sénégalaises à la méthodologie de l’analyse des réseaux sociaux. Cette discipline permet de traiter des données relationnelles, essentiellement en les représentant par des points, des lignes, donc par des réseaux. Aujourd’hui elle se fait particulièrement avec l’aide des ordinateurs et de logiciels spécifiques.

En 2019, l’initiative a été poursuivie avec la première école thématique d’analyse de réseaux sociaux au Sénégal et en Afrique, animée par des enseignants et chercheurs de l’Université de Toulouse Jean Jaurès (UT2J) pour diffuser cette méthodologie interdisciplinaire auprès des universités sénégalaises et des tuteurs en Sociologie de l’UVS.

En 2020, avec le concours de l’EHESS, il s’agit de faire profiter ce type d’enseignement aux étudiants en suivant un programme en commun. Dans les perspectives issues de l’école thématique de l’année dernière figure le vœu de se mettre en réseau et créer un groupe de recherche interdisciplinaire et inter universitaire qui pourra se réunir et travailler ensemble avec des outils de l’analyse des réseaux, dans leurs différents domaines d’intérêt.