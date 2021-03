Sénégal…Les bijoutiers en colère contre l’Etat

Les bijoutiers du Sénégal ont déversé leur colère sur le gouvernement qui peine à honorer ses promesses. Face à la presse hier, le président de l’association nationale des bijouteries du Sénégal (Anbs), Ibrahima Niang avait déclaré que le chef de l’Etat avait promis en 2013, à la suite de l’accord sur l’exploitation de la mine d’or de Sabodola, que désormais, une partie de cet or serait commercialisée sur le marché national, pour diversifier les sources d’approvisionnement de la filière et générer de nouvelles activités.

Pour concrétiser cette idée, un comptoir d’achat a été mis en place en 2017. Seulement, regrette Ibrahima Niang, le comptoir n’a pas reçu jusqu’à présent un seul gramme d’or à cause de la contrainte majeure qu’est la TVA de 18% qui rend trop cher l’or et hors de portée des bijoutiers et de la clientèle, rapporte L’As.