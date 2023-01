Serigne Bassirou Gueye démonte les accusations de Sonko

Serigne Bassirou Guèye est sorti de son silence pour donner sa version dans l’affaire Sweet Beauté qui défraie la chronique. L’ancien procureur a tenté de donner des éclaircissements face aux accusations de Ousmane Sonko qui l’accuse d’être au coeur du complot contre lui.

«J’ai jugé nécessaire à l’époque où j’étais procureur de ne peut me prononcer sur cette affaire car j’étais non seulement mal placé, mais aussi comme je suis venu aujourd’hui pour apporter des éclairages et non pas pour charger qui que ce soit, je suis tenu à donner ma position » dira d’emblée Serigne Bassirou Guèye.

Serigne Bassirou Guèye précise qu’Ousmane Sonko parlait de complot et disait que j’en fait partie. D’ailleurs, il rappelle que le patriote disait qu’il avait falsifié le procès-verbal d’enquête sur cette affaire. « Il disait même que j’avais instruit les enquêteurs de le convoquer pour ensuite lui mettre la main dessus et que je mettais la pression sur la gendarmerie pour qu’il soit rapidement muselé.

Ce sont des balivernes. Il m’était impossible d’instruire pour qu’on l’arrête », répond l’ancien procureur qui précise qu’un député ne peut être arrêté qu’en fragrance ou lorsqu’on lève son immunité parlementaire. Et Serigne Bassirou dit ne pas avoir pas opté pour ces modalités, il a demandé à faire une enquête préliminaire.

Le procureur a noté des contradictions dans les PV. « Il y a 6 contradictions notées dans le Procès-verbal chez Ousmane Sonko contre 3 chez Adji Sarr. Mais Sonko n’a souligné 2 contradictions de Adji Sarr dont il estime que ça pouvait le disculper », a révèle Serigne Bassirou Gueye qui s’est abstenu de lire ces contradictions devant les journalistes, malgré leur instance.