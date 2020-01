Serigne Cheikh Dieumb perpétue l’œuvre de Mame Cheikh Ibra

Le saint homme ne fait pas de bruit, ne communique pas mais il est très efficace quand il s’agit de traduire en acte le Ndigueul du Khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.

De son magistère, le petit fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall se distingue par son esprit rassembleur. En atteste lorsque la mission de nettoyer la ville sainte de Touba lui est assignée, il a mobilisé tous les Cheikhs de Mame Cheikh Ibrahima Fall pour s’atteler à la tâche.

Pour la construction de Keur Serigne Touba à Mbacké, le Khalife général des Baye Fall a accueilli le Ndiguel avec une somme de 100 millions en guise de adiya avant même que le porte-parole Serigne Basse Abdou Khadre ne lui apporte la mission. C’est d’ailleurs avec fierté et détermination qu’il a effectué le déplacement pour marquer par sa présence à la cérémonie de pose de la première pierre. C’est d’ailleurs pour cette raison que Serigne Fallou Fall, son dieuwrigne, et Serigne Basse Abdou Khadre lui ont tissé des lauriers méritants à l’image de son grand père Mame Cheikh Ibrahima Fall qui n’avait comme seule et unique mission de se soumettre à son Maitre Serigne Touba Khadimou Rassoul. Serigne Fallou Fall conducteur des travaux a annoncé que les travaux seront terminés avant la date et les Baye Fall seront sur place de jour comme de nuit jusqu’à la fin du chantier où il est prévu un complexe islamique avec un internat, une mosquée.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn