Serigne Mbacké Ndiaye : « Les Lions sont tombés les armes à la main »

Félicitations aux Lions…Par Serigne Mbacké Ndiaye

Éliminés en 8e, vous êtes tombés les armes à la main. Vous vous êtes battus, vous avez donné le meilleur mais vous êtes tombés sur plus fort ce jour.

Les jeunes et nouveaux dont bons et courageux, mais ce match a montré qu il leur reste du chemin mais qu’ils peuvent assurer la relève.

L’autre leçon à retenir est que nos cadres nous ont terriblement manqués : Saliou Ciss, Sadio, Kouyate, Gana,Diao Baldè. En un mot, l’équipe championne d Afrique n’était pas sur le terrain mais une nouvelle équipe en construction, tout ceci pour dire que nous avons perdu ce match mais reconnaissons que nous sommes bons. Très bons même. Alors merci et bravo aux Lions. Merci et bravo à Aliou et tout le staff. Bravo et merci à la Fédération. Merci et bravo au Président Macky et au Ministre des sports