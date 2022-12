Le marabout de Pogba est un sénégalais !

Le marabout dont aurait fait appel Paul Pogba semble désormais connu, selon les informations du JDD. L’homme de 39 ans garde le silence, mais l’un des hommes mis en examen maintient ses accusations sur les agissements du joueur, notamment le maraboutage sur Kylian Mbappé en 2019.

Du nouveau dans l’affaire Pogba. Deux mois après une demande de remise en liberté de Mathias Pogba rejetée par les juges, le marabout dont aurait fait appel son frère Paul a été « retrouvé » par le JDD, qui en dit plus sur Birame D., 39 ans, né au Sénégal, surnommé « Grande » et résidant dans une « commune cossue du nord du Val d’Oise ».

Le maraboutage présumé sur Mbappé au coeur de l’enquête

L’un des cinq suspects mis en examen pour des faits d’extorsion, Mamadou M., dit Mam’s, a réaffirmé, lors de son audition, certaines accusations de Mathias Pogba via des notes et messages retrouvés par les enquêteurs dans son téléphone, informe le journal hebdomadaire. Il reproche notamment à Paul Pogba d’avoir versé des sommes important au marabout: « Moi, j’ai toutes les photos de l’argent que tu m’as donné pour donner à Grande […] J’ai tout calculé, c’est une dinguerie ».

Par ailleurs, Mam’s assure que le milieu de terrain a bien fait appel au sage pour déstabiliser Kylian Mbappé avant le 8e de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Manchester United en mars 2019: « Tu vois ce que Grande il a fait pour toi au PSG à Kylian exactement? […] Il l’a enterré, Kylian, pour ce match-là […] »

« J’ai continué pendant plus de trois ans et demi à lui ramener des sommes folles en sachant qu’il fait ça depuis 2014 »

« Auparavant, il [Paul Pogba] faisait déjà appel à lui sans que je le sache, indique également Mamadou M. dans des messages retrouvés dans son téléphone. […] Il m’a dit, c’était son oncle, je lui ramenais des sommes d’argent énormes, une voire deux par mois, somme qui pouvait aller jusqu’à 80K [80 000 euros] […]. Avec le temps, vu que je le voyais souvent, il a commencé à me dire la vérité sur ce qu’il faisait, de la magie noire, tout ça avec l’accord de Paul […]. J’en ai parlé avec Paul qui m’a dit: non, non, il fait juste des sadaqas [aumônes]. […] Il est même venu dans la maison en me disant d’aller enterrer un papier dans le jardin. J’ai continué pendant plus de trois ans et demi à lui ramener des sommes folles en sachant qu’il fait ça depuis 2014 ».

Le JDD apprend aussi que Paul Pogba a déclaré aux enquêteurs qu’il avait fait appel au marabout pour effectuer « plusieurs dons » pour envoyer des denrées en Afrique, avant de reconnaître qu’il s’agit « d’un charlatan qui ne faisait que prendre l’argent ». Ce dernier aurait été interpellé le 23 septembre 2019 en possession d’une « importante somme d’argent », qu’il aurait tenté de dissuader lors d’un contrôle routier. Placé en garde à vue pour « non justification de ressources » puis remis en liberté, Birame D. aurait bénéficié du témoignage de Paul Pogba, qui aurait confirmé lui avoir donné cet argent.

Avec RMC Sport