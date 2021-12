Serigne Mbacké Ndiaye voit Amadou Ba comme le futur PM

Serigne Mbacké Ndiaye, Président de la Convergence libérale et patriotique (CLP) coordonnateur du rassemblement pour la pérennisation du libéralisme (RAPEL) se prononce sur les sujets brûlants de l’actualité : la chartre de la Non-violence, les prochaines élections Locales et le retour du poste de premier ministre

La charte de la non-violence

Serigne Mbacké Ndiaye : « la charte de non-violence est une excellente chose que tout non violent doit signer. Ma référence est Cheikh Ahmadou Bamba qui est le chantre de la non-violence. Un non violent n envisage jamais la vengeance. La violence est l’arme des faibles et dans ce pays, certains cultivent la violence verbale qui est la mère de la violence physique. Si à l’occasion des douloureux événements de Mars seuls les intérêts français avaient été visés c’est parce que toutes ces années la France a été indexée et visée par le slogan « France Dégage » Demandons par qui ils veulent remplacer la France ? »

Violences aux prochaines élections



Serigne Mbacké Ndiaye : « je ne crains pas le pire car le peuple Sénégalais a toujours su se ressaisir au bon moment et s’arrêter. Les élections, depuis 1993, se passent démocratiquement. Mais la nouveauté est qu’il y’a des gens qui, se sentant minoritaires et tenant à prendre le pouvoir à tout prix, préparent les jeunes à verser dans la violence et sans raison mais l’État saura faire face et le peuple qui comprend vite ne les suivra pas. »

Le retour du poste de Premier Ministre au Sénégal

Serigne Mbacké Ndiaye : « je suis persuadé que le retour de ce poste est une bonne chose. C’est pour moi l’important et non le pourquoi. Ceux qui étaient contre sa suppression devraient féliciter le Président Macky et cerise sur le gâteau, s’il est confié à Amadou Ba, le pays y gagnerait énormément. Il a une certaine sérénité, il est un rassembleur, est bon terme avec tout le monde et surtout est crédible. Il est incontestablement l’homme de la situation »