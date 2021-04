Serigne Mbaye Thiam au Mali pour le Barrage de Gouina…

Serigne Mbaye Thiam a visité le chantier du barrage hydroélectrique de Gouina au Mali en compagnie de sa collègue Aïssatou Sophie Gladima, ministre chargée du Pétrole et des Energies, et de Lamine Seydou Traoré, le ministre malien des Mines, de l’Energie et de l’Eau. Le haut-commissaire de l’OMVS, Hamed Diane Séméga, était également présent.

Le ministre sénégalais de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a assuré avoir constaté une avancée ‘’considérable’’ de la construction de la centrale hydroélectrique de Gouina, un projet mis en œuvre dans cette localité malienne par l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

La centrale hydroélectrique de Gouina va augmenter de 52 % la production d’électricité des pays membres de l’OMVS : la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal

Une partie des travaux sera livrée en juin prochain, et ‘’la totalité de la centrale’’ le sera ‘’au mois de septembre 2021

La fin des travaux, initialement prévue en mai prochain, va dépasser ce délai en raison de la pandémie de Covid-19, indique l’OMVS.

Avec APS