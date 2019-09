Serigne Mboup annonce sa candidature à la mairie de Kaolack

Invité de l’émission Face2Face de la TFM, Serigne Mboup, président de l’union Nationale des chambres de commerce du Sénégal et patron de CCBM a annoncé sa candidature à la mairie de Kaolack…après mûres réflexions.

« Je n’avais pas pensé à la première émission que je serais candidat à la mairie de Kaolack, mais après une mûre réflexion j’ai décidé de me lancer dans la politique car la mairie n’est pas l’apanage de la politique mais de la citoyenneté car ce sont des locaux qui élisent le maire qui n’a d’ailleurs pas de

pouvoir car seul le président de la République a le pouvoir qu’il délègue aux Maires. J’ai créé un mouvement And defar Kaolack car chaque chose a un début et rien n’est trop tard. Almadies où j’habite n’est pas plus propre que Kaolack qui n’a pas de système de collecte des ordures. Nous voulons mettre en place une collectivité locale avec un bon cadre de vie et la création d’emplois. Je dois retourner l’ascenseur à Kaolack. J’ai pris la chambre de commerce de Kaolack qui a boosté les autres chambres ce qui a amené la création de l’union des chambres de commerce. Nous accueillons 200 à 300 bateaux au port de Kaolack. La gestion de l’actuelle maire de Kaolack sera critiquée par les populations mais nous comptons faire plus qu’elle. Nous n’avons pas de problème à ce niveau. Seul les braves qui meurent au front. Plusieurs opérateurs économiques ont réussi à gérer des collectivités locales comme ce fut le cas au Maroc. Nous appelons les kaolakois à plus de réussite car les résidents ont plus de mérite. Je travaille pour la prospérité du port et je compte déplacer les activités de Ccbm à Kaolack. Le président a vu les réalisations au port après sa visite à cœur de ville. Il a validé nos actions. Je m’engage en politique pour aider les autres. Certains pensent qu’être maire vous donne droit à tout. »