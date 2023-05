Serigne Saliou Fall annonce sa candidature pour 2024

TITRE : Présidentielle du 25 Février 2024/Déclaration de Candidature.

Base d’appui : « …Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs »

« Qui prêtent l’oreille à la Parole, puis suivent ce qu’elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu’Allah a guidé et ce sont eux les doués d’intelligence ! » Sourate 39 AZ-ZUMAR (LES GROUPES) Versets 17 et 18.

Base de Référence : Election Présidentielle 2024 : Congrès d’investiture du Parti Politique dénommé : Mouvement pour la Démocratie et la Citoyenneté. Assemblée Générale portant sur la position dudit parti et la participation à l’élection présidentielle à venir.

Offre politique ou programme de campagne électorale :

Principes directeurs : Réactualisation-Revalorisation-Promotion des Assises Nationales du Sénégal: https://www.assisesnationales.org/?ans=his

Charte de Gouvernance Démocratique. Rapport de la Commission Institutions et Libertés. Rapport de la Commission Politique extérieure et intégration africaine. Rapport de la Commission politique économique. Rapport de la Commission Questions Sociétales – Valeurs – Ethique – Solidarité. Liste des Participants aux Assises Nationales. Règlement Intérieur. Documents et Vidéos des Assises Nationales.

Conclusions rendues à Dakar, le 24 mai 2009, à l’hôtel Méridien, sous la présidence de Monsieur Amadou Makhtar MBOW.

Piliers : Prélude à l’Election Présidentielle du 25 Février 2024/Ndogou digital autour de la teneur, portée et perspective des Assises Nationales du Sénégal.

Objet : Lettre de motivation de la candidature.

Destinataire : Le peuple du Sénégal-la Diaspora.

Ampliation : Les partenaires au développement et/ou qui peut être concerné…

Attente : Restitution- Partage-Appropriation-Soutien.

Mise à niveau : La lettre de motivation soutenant ma candidature est un document, adressé à des interlocuteurs pour leur faire part d’une volonté explicite de postuler au titre plein de responsabilité et de charge en position de Président de la République dès le 25 Février 2024.

Il me revient de droit de faire prévaloir ma citoyenneté assumée, en plus de mes qualités morales, mes atouts de compétence et attributs de compétences pour la noble fonction sollicitée, à exercer avec brio. Lesquelles caractéristiques d’homme soutiennent le bien fondé de ma démarche stratégique à mener au bénéfice du peuple. Les contours intrinsèques adjacents au sujet sont explicites, motivants et mobilisateurs dans ma lancée. Dans cette formulation d’intention précise, il s’agit de mettre en relief le haut degré de l’argumentaire convaincant et captivant de la spécifique lettre. L’essence des lignes reflète, l’intérêt citoyen de l’auteur pour participer à l’élection présidentielle 2024. L’achèvement intellectuel et illustratif des lignes qui suivent demeure un point central. La mise en évidence dès l’approche met en lumière les éléments déterminants de l’expression participative. Ajuster avec doigté les équilibres de stabilité de la nation rompus, au détriment du peuple souffreteux. C’est un devoir de citoyenneté responsable, soucieux et respectueux du partage équitable de nos ressources.

La situation accablante du Sénégal qui nous assomme, ne cesse de perdurer fâcheusement. L’état de mal gouvernance connue de tout le peuple est manifeste. Les tortuosités sont décriées par le peuple préoccupé par son bien-être. Les jeunes, les femmes sont au premier rang parmi la liste de désolation. Les victimes une large frange vulnérable sont dans l’emprise de la pauvreté. Avec sa conséquence désastreuse et accablante. Aucun espoir de bien suivre pour le peuple ne pointe à l’horizon. Cet avis d’expert évaluant dans les 17 Objectifs de Développement Durable Horizon 2030 prônés par les Nations Unies relève sur des rapports pointus et d’études de haute facture intellectuelle, le désarroi qui nous hante au quotidien. Le désastre socioéconomique est lisible.

Le poids des amertumes et la mesure des frustrations, ne peuvent être supportés davantage par la population appauvrie et meurtrie par des mains inexpertes à la droiture managériale des biens publics. Les blessures encore béantes sont de toute nature pernicieuse. Les externalités sont débordantes. C’est sous le joug de peine occasionné par un management sans lueur. Les populations traînent lamentablement. Le cri de détresse enveloppe tous les secteurs de production. Les observateurs sont avertis des torts manifestes. Les analystes de la chose publique mentionnent sans ambages des grosses fautes reconduites sciemment à grande échelle.

Les experts ne cessent de tirer en vain la sonnette d’alarme en proposant des remèdes jamais prises en compte ni au sérieux pour une sortie de crise. Le débat malheureusement revêt des contradictions politiques aux antipodes de la vérité et de loin une approche de bien faire. Le constat est flagrant et sans équivoque tapageur. En bandoulière, la restauration de l’Etat de Droit, le respect des principes démocratiques, la crédibilité des institutions, la bonne vision d’un Sénégal radieux, la participation responsable et citoyenne à une élection libre, inclusive et transparente restent mon option irréversible au profit du Sénégal. Il est question de redresser le Sénégal et non tisser des alliances tapageuses dans ma mise en œuvre du travail attendu par le peuple perplexe. Dans cette voie rectiligne pour notre survie quotidienne, il faut démontrer en avant les qualités, le bien fondé et la compétence qui soutiennent ma motivation éclairée pour faire face aux enjeux et défi présidentiel. Je me positionne au premier rang à les relever dès Février 2024. Inchallah.

Serigne Saliou Fall

Mbacké le 9 Mai 2023.