Serigne Saliou Fall rend hommage à son frère…Cheikh Dieumb Fall

Hommage au Khalife des Baye Fall : Serigne Cheikh Dieumb Fall décédé.

« Quand Dieu veut une chose, Son commandement consiste à dire : « Soi », et c’est ». « Louange donc, à Celui qui détient en Sa main la royauté sur toute chose ! Et c’est vers Lui que vous serez ramenés ». Sourate 36 YAS-IN Verset 82 et 83.

Appréciation dudit hommage:

L’idée combien inédite d’ouvrir des registres de condoléance suite au décès du khalife Baye Fall au nom de Serigne Cheikh Dieumb Fall était à retenir au Sénégal et dans la diaspora. Le contenu serait une Guinness du genre recueil de témoignage et/ou hommage. Les disciples Baye Fall se bousculeraient au premier rang des signataires.

Les Baye Fall de Mame Cheikh Ibra Fall donneraient à volonté leur sang frais pour servir d’encre indélébile pour tout signataire. Ces fidèles talibés auraient magnifié dans cette proposition la formule d’attachement, qui sied à la personnalité et haut rang du disparu si illustre. Ce recueil serait ainsi inscrit dans le catalogue des faits commémoratifs de la vie Baye Fall.

Le décès du khalife Baye Fall Serigne Cheikh Dieumb Fall est parvenu avec douleur aux organes auditifs de toute la confrérie mouride. En ligne de mire celles attentives de Serigne Mountakha Mbacké. L’illustre défunt était toujours dans l’attente de son ndigguel. Il était toujours disposé, apte, capable pour encore démontrer sa foi inébranlable.

Ses gestes pécuniaires dépassaient l’entendement. Les récentes statistiques qui se reflètent dans son l’actif de son bilan est reluisant à plus d’un titre. Le libellé de toutes les rubriques dans son actif porte le signe d’un engagement dans la générosité par Adiya. Mille cinq cent (1500) moutons de Tabaski 2021. Tout le troupeau de béliers aux cornes impressionnants sont remis en totalité au représentant sur terre de Serigne Touba.

Serigne Cheikh Dieumb Fall était un véritable pourvoyeur de fonds sans intention de retour de capital non plus ajout d’intérêt. Pour Touba la ville sainte, il était le bailleur de fonds à des fins de solidarité agissante. Le khalife Baye Fall Serigne Cheikh Dieumb Fall a marqué d’un sceau ineffaçable son Khalifat. Cela ne saurait être autrement de la part du fils de Serigne Mouhamou Moustapha Fall dont le père a remporté avec brio la médaille d’or du Mouridisme ; avec le titre combien élogieux de Baboul Mouridina. Portée de l’hommage: Au

Sénégal et dans la diaspora, personne parmi ces millions de talibés du khalife des Baye Fall Serigne Cheikh Dieumb tout sexe confondu, ne pensaient à la triste nouvelle enveloppant son décès. Il nous a été arraché des yeux pour un voyage, hélas sans retour. Et comme une trainée de poudre en plein vent, l’annonce du décès s’est répandue tard dans la nuit du Mardi 31 août 2021 dans tous les cercles mourides. Ce fut la consternation, l’accablement, l’asthénie, l’abattement, l’adynamie partout dans les daaras Baye Fall.

Serigne Cheikh Dieumb Fall était aimé, estimé, respecté, côté dans un degré élevé d’érudit silencieux.

Nous communauté Baye Fall, sommes en pleur. Nous considérons son départ pour l’au-delà comme pénible à supporter. Nous ne sommes guère au point d’effacer dans notre mémoire tel homme bien particulier. Il était hautement apprécié dans son style fort calme. Les fervents talibés retiendront de lui un khalife aux qualités sublimes et non sublimées. Le disparu était toujours capable, apte et disposé à faire revivre la pensée de Mame Cheikh Ibra Fall. Il illustrait des faits, des comportements, des attitudes, des contenances, des postures, des actes de dévotion partant desquels Mame Cheikh Ibra Fall avait tracé sa feuille de route sur le terrain d’application de Khadim Rassoul.

En ce jour marquant les activités funéraires du troisième jour après son enterrement, les disciples se bousculent avec ferveur dans la cour de sa modeste demeure à Mbacké. Serigne Cheikh Dieumb Fall était d’un érudit, un docte, un savant hors du commun. Il avait mémorisé le Saint Coran et connaissait les sciences mystiques pour les avoir apprises auprès des savants mourides.

Teneur de l’hommage:

Serigne Cheikh Dieumb Fall n’a de cesse dans sa vie et jusqu’à sa disparation, de personnaliser et d’incarner Mame Cheikh Ibra Fall. Il le repositionnait comme le modèle du Talibé Sadikh accompli. Dans cette démarche didactique et approche instructive. il n’omettait jamais de faire comprendre par son attitude cette vérité intrinsèque et reconnue d’autorité en milieu mouride. En effet c’est à Mame Cheikh Ibra Fall que Serigne Touba Mbacké décernât le prix d’excellence en qualité de Talibé Mouride Sadikh.

La fidélité est la marque distinctive de la bonne attitude du défunt Khalife. Le leadership Baye Fall qui scintillait en lui était entretenu dans la patience, l’écoute, l’observation. Il eut à me confier lorsque les Baye Fall étaient occupés à la restauration du Mausolée de Mame Cheikh Ibra Fall sous la direction de son frère Serigne Modou Aminata Fall. Il le succéda jusqu’ à l’âge de 95 années.

« Serigne Saliou sache que c’est moi Serigne Cheikh Dieumb Fall que ton père Serigne Modou Moustapha Fall confia le sentier de la construction de cette grande mosquée de Touba. C’est moi tout autour de ma hanche une corde que ton père précipita dans le fin fonds du trou plus de 15 mètres. Je devais casser une roche enfouie et qui empêchait de creuser encore d’avantage le trou pour le fondement du minaret qu’est l’actuelle Lamp Fall. Laisse remplir l’intérieur de la mosquée par les autres fidèles ».

Alors qu’il me parlait devant une assistance tout ouïe, Serigne Cheikh Dieumb Fall d’ajouter. « Par contre je vois là bas un talibé de ton père, il doit être enterré, vas le conduire à sa dernière demeure et le remettre à ton père. Il m’avait même dit le nom du défunt en question. Disait il, j’étais présent lors de son Diébelou ».

Personnellement je n’ai pas encore cerné toute la dimension de son intervention. Alors que je voulais me diriger vers la mosquée pour la prière du vendredi, je rebroussai chemin et retournai vers mes pas pour exécuter son Ndigguel.

Serigne Cheikh Dieumb Fall que la terre de Touba te soit une étape pour ton entrée définitive à Firdawsi.

Serigne Cheikh Dieumb Fall, nous restons fermes et convaincus que tu boiras dans la source de Kawsara car tu as été durant ta vie sur terre dans l’application de cette parole de Dieu : « Quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, on ne méconnaîtra pas son effort, et Nous le lui inscrivons [à son actif]. Sourate 21 verset 94. Les talibés prieront toujours par le SIKAR, pour le repos de ton âme.

Serigne Saliou Fall Ibn Moustapha Fall,

Frère du défunt khalife. Personne Morale de la Daara Ligguey Jamou Yalla.

Dakar le 3 Septembre 2021.