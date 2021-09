Base de référence : Il dit: « Descendez d’ici, (Adam et Eve), [vous serez] tous (avec vos descendants) ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de Ma part, quiconque suit Mon guide ne s’égarera ni ne sera malheureux. Sourate 20 Taha Verset 123.

Note introductive : En ce mois de SAFAR le calendrier mouride est chargé. Le Magal marquant le départ d’exil de Serigne Touba vers le Gabon est une fête pour la confrérie. Tout est mis pour la réussite du rappel de cet événement grandiose et éprouvant. Avons-nous jugé de contribuer à juste raison, ainsi s’appesantir sur le poids et la mesure du Diébelou de Mame Cheikh Ibra Fall dans une dimension autre que celle relatée, bien que véridique. Les lignes condensées de cet essai spirituel qui suivent démontrent, le Saint Coran en appui et source de référence, que Serigne Touba est un guide envoyé par Dieu Puissant et Sage. Le saint homme est largement po pulaire, et apprécié partout par ailleurs par son attachement au Prophète « PSL ». C’est auprès de cet illustre guide de l’Islam que Mame Cheikh Ibra Fall a fait un acte d’allégeance historique. Le célèbre Diébelou de Mame Cheikh Ibra Fall est en corrélation avec le Verset 38 de la Sourate 2 du Saint Coran la Vache. Et encore dans la Sourate 20 Taha Verset 123 et dans tant d’autres qu’il serait fastidieux d’aborder. Mame Cheikh Ibra Fall a dit « Serigne Bamba connait avec aisance tout le Saint Coran, moi j’ai pratiqué à coté de lui tout le contenu des versets ». Mise à niveau : Mame Cheikh Ibra Fall a effectué divers tests mystiques, affronté des écueils inimaginables, subi des épreuves de toute nature insurmontable. Il a bravé des dangers mortels, effectué des recherches de toutes sortes et mené des retraites spirituelles pour retrouver son Serigne. Mame Cheikh Ibra Fall est accepté unanimement dans la communauté mouride comme étant à la fois principal Manager et constructeur habile, du projet de société « Mouridisme » créé par Cheikh Ahmadou Bamba. Il répondait à une recommandation, imprimée dans le Saint Coran. Mame Cheikh Ibra Fall a été guidé par le Créateur Unique des mondes. Le talibé en quête de dévotion spirituelle et aspirant à être proche du Maitre des mondes a été aiguillonné par Dieu, le Clairvoyant sur ses serviteurs croyants.

Teneur du Diébelou de Mame Cheikh Ibra Fall : L’histoire du Mouridisme révèle en Mame Cheikh Ibrahima Fall comme une personne atypique et hors catégorie parmi les talibés zélés de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Mame Cheikh Ibra Fall dont la renommée dépasse les frontières nationales a marqué d’un sceau indélébile toutes les qualités et atouts nécessaires pour accéder au grade Mouride Sadikh. Le haut minaret de la mosquée de Touba symbole du Mouridisme porte son nom LAMP FALL.

Démonstration coranique dudit Diébelou : La Source de référence coranique « S2V38 » est instructive à plus d’un titre. Le contenu est plein de portée et de très haute teneur. Convenons-en à l’instar des érudits lecteurs du Saint Coran que ce verset « S2V38 » est surtout la ligne directrice que Dieu le Patient a tracée pour l’humanité. Laquelle ligne droite constitue dans l’essence le pivot voire l’invite au Diébelou aux croyants issus de la progéniture d’Adam et Eve, depuis sa sortie du paradis. En fait cette injonction est la dernière adressée à Mame Adama et Awa lors de leur descente sur terre. Voici la recommandation de Dieu suite à leur entretien.

« Toutes les fois que Je vous enverrai un guide venant de Moi » : C’est l’inspiration et l’orientation vers un guide envoyé par Dieu. « Ceux qui [le] suivront ce guide » : C’est l’acceptation sans commune mesure de suivre tel guide éclairé et désigné par Dieu. «Ceux-là, n’auront rien à craindre et ne seront point affligés» : C’est la ferme volonté soutenue par l’espoir de cueillir la promesse certaine de Dieu le Suprême. C’était à appliqué par tous les descendants que nous sommes hommes et femmes. Dans ce verset coranique, Mame Cheikh Ibra Fall avait trouvé en Borom Touba un repère orthonormé tracé par Dieu le Donneur d’ordre. Cet état d’équilibre harmonieux est pour la satisfaction en entier des besoins de tout ordre dans les deux mondes. Tout dans une ambiance de quiétude de l’esprit, dans la paix : Mame Cheikh Ibra Fall a indiqué la voie de ce signal lancé au septième siècle : Le Diébelou. Les talibés mourides ont bien raison de chanter à tue-tête « DIEBELOU MO WORE ».

A Suivre : Mystique de l’auguste Diébelou.

Serigne Saliou Fall Ibn Moustapha Fall,

Personne Morale de la Daara Ligguey Jamou Yalla.