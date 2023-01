Ses parents l’excisent, elle chope le Sida…alors elle se venge

Ferkessédougou : contaminée par le VIH à la suite de son excision, une jeune fille a voulu tuer ses parents…

Contaminée par la VIH à la suite de son excision en 2007 à Ferkessédougou, une jeune fille a voulu se venger en tuant sa grand-mère et l’une de ses sœurs.

A 19 ans, Siara a été contaminée par le VIH, à la suite d’une excision en 2007, à Ferkessedougou, chef-lieu de la Région du Tchologo. Issue d’une famille de 7 enfants dont 6 filles, elle a été la seule excisée des filles. A l’en croire, sa grand-mère ne cessait, à l’époque, de faire la promotion de l’excision.

« Ma grand-mère me disait que l’excision était une pratique qui permettait à la jeune fille de vite se marier et d’avoir une vie de foyer paisible »

« Chaque jour, ma grand-mère me disait que l’excision était une pratique qui permettait à la jeune fille de vite se marier et d’avoir une vie de foyer paisible. Pourtant, on me disait dehors que l’excision était depuis quelque temps punie par la loi », a-t-elle confié à Allô Police.

L’élève curieuse qu’elle était a voulu en savoir davantage auprès de sa grand-mère et sa mère. « Mais elles m’ont envoyée balader. Pis, elles ont pris la décision de me faire quitter l’école, puisque selon elles, c’est là-bas qu’on nous apprend à renier notre tradition. Leur volonté ainsi faite, le 7 juillet 2007, j’ai été excisée », précise-t-elle.

Dès lors, commencèrent ses malheurs. « Depuis lors, je tombais régulièrement malade, je perdais la forme à cause des douleurs atroces car la plaie s’infectait. Alors un jour, je m’étais rendue à l’hôpital où on m’avait conseillé de faire le test de VIH. Malheureusement pour moi, j’étais porteuse de virus du sida, à 19 ans seulement », se lamente-elle.

Dévastée, Siara a voulu se venger…

Terriblement affectée par son nouveau statut sérologique, Siara a voulu se venger de sa mère et sa grand-mère, surtout lorsque celles-ci ont décidé que les 5 autres sœurs de Siara ne soient pas excisées de peur de mettre leur vie en danger.

« J’ai donc compris que la mienne ne comptait pas à leurs yeux et que j’étais un objet pour mes parents. La colère montait en moi chaque jour. J’avais beau contenir ma douleur, rien n’arrivait à me calmer. J’avais décidé d’en finir avec ma grand-mère et ma sœur, celle que ma mère aimait beaucoup. Car pour moi, ma vie était fichue avec cette maladie », révèle-t-elle.

Mais lors d’une campagne de sensibilisation sur le VIH, elle a reçu des propos rassurants des spécialistes. Toute chose qui l’a poussée à pardonner à ses parents non sans avouer son intention de se venger.

Il faut rappeler que l’excision a des conséquences néfastes sur les victimes. En Côte d’Ivoire, elle est punie par la loi. Et malgré les multiples campagnes de sensibilisation initiées par le gouvernement, à travers le ministère de la Femme, de la famille et de l’enfant, avec l’appui d’autres Organisations non gouvernementales (Ong), pour dénoncer et lutter contre ce phénomène, l’excision a encore pignon sur rue dans certaines contrées du pays.

