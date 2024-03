Seydi Gassama : « Makhtar Cissé va…organiser une élection correcte »

Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, était l’invité du Jury Du Dimanche (JDD) de ITV.

« Le président Macky Sall n’a pas suivi ses illustres prédécesseurs. Il a décidé de nommer à ce poste Makhtar Cissé, qui est un technocrate. N’oubliez pas que c’est un douanier. Il est certes dans l’arène politique, mais on l’a très peu entendu dans des controverses, dans des invectives avec l’opposition. Donc, on peut estimer que même si on n’a pas eu une personnalité neutre, comme le voulait la société civile et une bonne partie de la classe politique, Makhtar Cissé va être, évidemment, digne de la confiance des Sénégalais. » selon Seydi Gassama directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal.

Le Directeur d’Amnistie rajoute : « Donc, s’il prend conscience du fait que son avenir politique va au-delà de cette élection, je pense qu’il va s’attendre à organiser une élection correcte », a soutenu Mr Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal invité du Jury du dimanche (JDD) de Emedia.

Source Emedia