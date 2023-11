Sidy Braham Dieng pour un Sénégal rassemblé autour des valeurs de paix et de justice

La décomposition sociétale préfigure l’effondrement démocratique lorsque la terreur liée à l’idéologie inquisitoriale prédomine le débat débat politique. Dans ce cas de figure, le totalitarisme, l’exacerbation de la bulle démagogique et de la surenchère populiste anéantissent et désagrègent le processus démocratique lui-même.

De même que l’apparition de l’oligarchie soit, dans la société d’Aristote, le stade symptomatique de la décadence politique, la démagogie clinquante de notre pratique miséreuse de la démocratie détricote les cadres principiels du processus démocratique. Englué dans une crise systémique où la normalité démocratique est contestée, le Sénégal s’enfonce inexorablement dans la tyrannie prédatrice de la rétroversion du processus politique.

Le mythe de l’exemplarité démocratique se dégrade lorsque, indifféremment, la classe politique instaure vertigineusement un climat délétère de populisme messianiste afin d’imposer une pensée totalitaire et totalisante. Le président de la République, en démocratie, demeure le garant de la vitalité et de la pérennité de nos institutions politiques, démembre ladite démocratie quand, dans son allocution électoraliste, il identifie une figure centrale de la Casamance à l’escroquerie. La fonction présidentielle, par essence, incarne une doxa éminente de pourvoyeur de sagesse en étant le rassembleur de la nation, en dépit des soubresauts indépendantistes du MFDC.

Face à la violence diffuse caractérisant notre société contemporaine, l’institution présidentielle doit réinvestir et remobiliser la vulgate du compromis et consensus, au risque de sacrifier les intérêts exclusifs de son Parti. Le raffermissement du lien social passe par la dépolitisation de l’institution présidentielle. Un Sénégal rassemblé autour du récit national et des valeurs de paix et de justice est le révélateur de notre engagement irréversible au modèle démocratique.

Sidy Braham Dieng

Fondateur mouvement Sénégal d’en bas