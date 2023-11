Ziguinchor : Angélique Manga «tape» sur les cadres casamançais et tire sur Benno

Entre le ministre-conseiller Angélique Manga et le Collectif des cadres casamançais, l’aversion est totale. Et c’est Enampor, localité du département de Ziguinchor, que l’ancien ministre a choisi pour lancer des flèches sur ce collectif dont elle qualifie les membres d’«escrocs» et de «collectif de cancres». Et comme si cela ne suffisait pas l’ancien, ministre crache également sur la coalition Bennoo Bokk Yaakaar traitée d’«amorphe», d’«aphone». Et, selon la responsable «aperiste» la coalition de la majorité au pourvoir est en «léthargie totale» à Ziguinchor où «rien ne va».

«Il ne faudrait pas que le Collectif des cadres casamançais devienne le collectif des «cancres» Casamançais.» Ces propos amers d’Angélique Manga illustrent bien les attaques frontales de l’ancien ministre sur le Collectif des cadres casamançais. Présidant une finale dans son fief d’Enampor, le week-end, le ministre-conseiller du Président de la République ne s’est pas fait prier pour «cracher» sur ce collectif qu’elle qualifie d’escroc. «Parce que ce qu’ils sont en train de faire, c’est de l’escroquerie… Je suis en train de poser la question de savoir où est-ce qu’ils étaient quand feu «Yewwi Askan Wi» (YAW) appelait au «gatsa-gatsa», quand YAW appelait les jeunes à descendre dans les rues, dans les maisons des autorités, quand YAW appelait à l’insurrection, quand il appelait au «Mortal Kombat» ? Ils ne se sont jamais prononcés sur ces questions ; alors que les gens ont passé tout leur temps à piétiner les institutions, à insulter les institutions de la République. Et, aujourd’hui, parce qu’il s’agit d’un homme d’affaire sur qui on a misé, sur un cheval de course, en attendant d’avoir un retour sur investissement… Il se trouve malheureusement que son étalon sur lequel il avait misé s’est disqualifié lui-même. Non, il faut arrêter !», peste la journaliste qui flingue le Collectif des cadres casamançais qu’il exhorte d’abord de s’interroger sur ses devoirs avant de réclamer ses droits.

Une sortie au vitriol du responsable «aperiste» de Ziguinchor qui a également tiré sur la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à Ziguinchor. Pour Angélique Manga la situation de cette coalition est dramatique à Ziguinchor et son constat est déplorable pour cette mouvance présidentielle dans région. «C’est dramatique et c’est désolant que de le dire, mais c’est la vérité. Bennoo Bokk Yaakaar est en léthargie. La base n’est pas animée, elle est amorphe, aphone ; on ne comprend même pas ce qui se passe en réalité. Ceux qui sont censés donner le ton, aujourd’hui, sont totalement absents ou alors ne sont pas capables de jouer leur rôle ou les deux à la fois…», constate Angélique Manga qui reste convaincue que la locomotive est en panne et que le train de la victoire ne sifflera pas à Ziguinchor. «Aujourd’hui, si l’on n’y prend garde, le même schéma qui s’est passé lors des élections locales et lors des élections présidentielles risque de se reproduire c’est-à-dire perdre la présidentielle ici, à Ziguinchor», déplore-t-elle, avant de marteler : «en réalité rien ne va à Ziguinchor».

Suffisant pour alerter sur les dangers qui guettent cette coalition a Ziguinchor, si l’on en croit Madame Angelique Manga, qui invite le candidat Amadou Ba à opérer des descentes sur le terrain. «Je demande solennellement à notre candidat, Amadou Ba, d’opérer des descentes sur le terrain. Il va falloir qu’il prenne le petit déjeuner avec les ténors, les leaders… échanger avec les militants… pour trouver des solutions», martèle l’ancien ministre qui estime que la situation socioéconomique très difficiles de la région ne fait qu’empirer la situation.

Elle lance également un cri de cœur pour réclamer la reprise des rotations des bateaux. «Aujourd’hui, il est temps que les rotations des bateaux reprennent parce qu’il n’y a plus rien au port. Il est temps qu’on accélère et qu’on finalise l’aéroport de Ziguinchor. Il est temps qu’on rende praticable l’axe Dakar-Ziguinchor. Parce que cette situation, plus elle perdure, plus il y a un terreau fertile de frustrés et un risque de désintégration à la nation. Et c’est très mauvais pour la cohésion nationale…», prévient Mme Manga qui présidait, comme marraine, la finale de la coupe du roi à Enampor, dans le royaume du «Mofovi».

Avec Sud Quotidien