Sina Cissokho prie pour Tanor et réaffirme son soutien à Macky Sall

Deux ans après son décès feu Ousmane Tanor DIENG est toujours dans le cœur des populations de Tamba. Les socialistes sous la houlette du président du conseil départemental, membre du Conseil économique et social, M. Sina CISSOKHO a réuni dans son domicile et pour la deuxième année consécutive, la famille politique et les alliés, pour une cérémonie de prières à l’endroit du défunt.

« C’est un acte de fidélité. Il ne faudrait que nous oublions l’homme qui nous a tout donné, l’homme qui a servi le Sénégal avec humilité, un homme d’Etat de valeur de consensus et de dialogue. Tant que dieu continuera à nous prêter vie, chaque année je célébrerais cette journée, pour que les militants et les populations se souviennent de Ousmane Tanor DIENG. » a dit le membre du bureau politique du PS et aussi membre du secrétariat exécutif national.

Cette cérémonie de prières a été également une occasion pour les socialistes de Tamba entourés de leurs alliés, de prier pour la paix au Sénégal, pour la stabilité du pays et pour la cohésion dans Benno Bokk Yaakaar. En effet dira M. CISSOKHO « c’est ce que le chef de l’Etat Macky SALL souhaite. Qui veut qu’il y ait entente entre les alliés » a dit le président du conseil départemental.

Candidature aux Locales 2022

La cérémonie de prières dédiée à feu Ousmane Tanor DIENG a été l’occasion pour le président du conseil départemental de Tamba de réaffirmer sa position pour sa candidature aux élections locales de 2022. « Notre position est la position du bureau national de BBY, notre position est la position du secrétariat exécutif national, notre position est la position de notre secrétaire générale Aminata Mbengue NDIAYE qui, il y a quelque jours, attendait le vote du projet de loi pour se prononcer. Nous nous sommes des militants disciplinés, les militants du parti socialiste. Nous sommes à l’écoute non seulement du PS mais aussi du bureau national de BBY » a dit Sina CISSOKHO

Présidentielle de 2024

Pour Sina CISSOKHO la question de la troisième candidature du Président Macky SALL, ne se pose aucunement. En effet, après avoir listé les nombreuses réalisations du chef de l’Etat dans la région dans le cadre notamment du PUDC, de PROMOVILLE, de PUMA , CMU, etc., Sina CISSOKHO estime « qu’avec Macky SALL la région a totalement changé de visage. Les populations se sentent mieux. Tambacounda est devenu une grande ville qui va bientôt être un pôle d’attraction. » Pour toutes ces raisons, dira M. CISSOKHO « je dis et je maintiens que Tamba souhaite encore accompagner Macky SALL pour qu’il finisse ses projets. Il est notre seul et unique candidat pour 2024 » a conclu M. CISSOKHO