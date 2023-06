Situation des malades mentaux…Ansoumana Dione a le cœur meurtri

Aide aux malades mentaux errants : Ansoumana DIONE, seul face à un fardeau national, s’adresse aux sénégalais pour dénoncer le mutisme des autorités. (Lettre ouverte)

Chers concitoyens,

C’est avec un cœur meurtri que je viens m’adresser à vous par rapport à la situation des malades mentaux errants. A Dakar et partout dans le reste du pays, ces individus sont laissés à eux-mêmes, sans la moindre assistance. Suite à la restitution de notre Siège de Kaolack, après treize ans de confiscation, le chef de l’Etat Macky SALL nous avait promis une subvention annuelle de cinq cent millions de francs CFA, depuis le 17 janvier 2023, pour leur prise en charge médicale gratuite, suivie d’une réinsertion sociale.

Jusqu’ici, nous n’avons pas reçu ladite subvention et les citoyens ne cessent de nous interpeller sur ce problème de l’errance des malades mentaux. Ce jeudi 22 juin 2023, un vieux de près de quatre-vingt ans, est décédé à Dakar, entre les mains des Sapeurs-pompiers, après quatre jours, abandonnés à lui-même, suite à un accident survenu sur la route nationale, à hauteur de SIPS. Ils sont quatre mille malades mentaux à errer dans les rues au Sénégal et il n’y a que Ansoumana DIONE qui se soucie de leur triste sort.

C’est pourquoi, nous vous appelons à plus de solidarité avec cette frange très vulnérable de notre société, face à l’indifférence totale du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le Docteur Marie Khémesse NGOM NDIAYE et de Madame Fatou DIANE GUEYE, Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, entre autres. En cette période d’hivernage, devons-nous restés insensibles face à leurs multiples calvaires ? Élevons la voix pour dire au Président Macky SALL : aidons ces malades mentaux !

Vous en souhaitant bonne lecture, veuillez recevoir, chers concitoyens, nos salutations les meilleures.

Rufisque, le 23 juin 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)