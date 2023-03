Ce membre de la société civile qui roule pour Sonko et qui…parle avec Macky

La situation socio-politique du pays est confuse et chaque acteur joue sa partition pour harmoniser tous les points de vue en vue d’un Sénégal meilleur. Certains jouent de bonnes notes tandis que d’autres pianotent mal sous le manteau de la société civile, se mêlant du jeu politique par des positions fourbes. Un membre de la société civile joue ce rôle de fumiste et risque de mettre le feu aux poudres. Homme reconnu par la communauté internationale et les institutions onusienne comme étant un médiateur impartial, ce dernier attise la braise qui risque de tout consumer.

Pour qui roule finalement Alioune Tine, le fondateur de Afrika Jom Center ? Alioune Tine se met dans la peau du personnage lugubre. Son jeu mérite d’être clarifié. Alioune Tine peut jouer le rôle du caméléon. La nuit, il se transforme pour aller s’asseoir à la même table que Macky Sall pour partager le dîner avec ce dernier, la journée, il va prendre le déjeuner chez Ousmane Sonko. Chapeau Alioune Tine ! Lui qui étale toutes ses prouesses. En gros, être capable de manger aujourd’hui un bon thiep avec Ousmane Sonko, et demain il parlote avec Macky Sall.

Personne n’invente rien ! C’est lui Alioune Tine qui le reconnait. Il est légitime de se demander pour qui roule-t-il réellement ? Alioune Tine veut être en même temps celui qui lèche les bottes d’Ousmane Sonko, et être ce personnage de la société civile qui joue le rôle de médiateur, de facilitateur entre le pouvoir et l’opposition. Alioune Tine est en train de perdre toute la crédibilité qu’il avait.

Bamba Ndiaye a véritablement raison, lorsqu’il soutient que dans les dossiers judiciaires impliquant le maire de Ziguinchor et leader de Pastef, Alioune Tine « demande un arrangement politicien au motif que Sonko est populaire, qu’il peut provoquer une guerre civile, un coup d’Etat, etc. C’est de la vaste blague ». En somme, Ousmane Sonko ne doit être poursuivi devant la justice comme tout autre citoyen même s’il commet un délit. Parce que tout simplement, il occupe un rang qui l’exempte de toute poursuite judiciaire.

Pourtant, c’est ce même Alioune Tine qui réclame des poursuites judiciaires contre tous les tenants du régime auteurs de malversations financières ou d’autres délits. Où se trouve alors la partialité dont il aime tant se prévaloir ? Membre fondateur de la Raddho (mouvement de la société civile), qu’il a dirigée pendant des dizaines d’années, Alioune Tine, aujourd’hui membre fondateur de l’organisation « Non Gouvernementale » Afrika Jom Center, est rémunéré par les états et les Unions gouvernementales comme L’Union Européenne et l’Union Afrcaine.

Alioune Tine sait comment c’est juteux que d’être à la tête d’une organisation de la société civile qui proclame défendre les droits de l’homme, à cause des financements que l’on gagne de l’étranger. Peu importe pour lui que le Sénégal plonge dans la guerre civile, si c’est un moyen pour lui de capter des financements de l’extérieur pour pouvoir jouer le rôle de « médiateur ». Alioune Tine gagne de l’argent parce que des pays sont en conflit Donc il n’a aucun intérêt à ce qu’il y’ait la paix

Tout comme Amnesty International n’existerait plus si l’Afrique et l’Asie étaient en paix. Alioune Tine s’épanouit dans le malheur des peuples. Comme un fumiste intelligent, il attise toujours la braise en lançant publiquement des appels à Macky Sall pour prouver qu’il est du côté du peuple. En retour, il se retrouve dans les coulisses du Palais… Voilà comment des individus de la trempe d’Alioune Tine se moquent du peuple.

Contrairement au manteau qu’ils portent, Alioune Tine et ceux de sa trempe de la société civile, sont les premiers à souhaiter les malheurs d’un peuple pour enfin se mettre dans la peau de médiateur. Tout simplement pour justifier les financements qu’ils captent de l’extérieur. Alioune Tine sait jouer à merveille son rôle.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn