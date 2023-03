Macky cogne fort…Sonko recule et change de stratégie

Macky fait reculer Sonko…La traque des derniers résistants lancée

La longue résistance de Ousmane Sonko est-elle en train de prendre fin ? C’est la question que se posent de nombreux sénégalais. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) commence à prêter le flanc. Il a changé la stratégie de combat qui lui a permis de se placer troisième lors de la présidentielle. Au moment où il se relâche, le président Macky Sall traque toutes les personnes qui sont en lien avec le maire de Ziguinchor. Et à ce rythme, c’est Pastef qui va mourir avant d’atteindre le sommet.

Ousmane Sonko n’a qu’un seul rêve : être président de la République. Mais le leader de Pastef veut se faire élire grâce à la rue. Depuis son arrivée sur la scène politique, il s’est radicalisé. Il est persuadé que Macky Sall ne cédera pas le pouvoir de manière loyale. Alors, il tente de le renverser. C’est sur ces entrefaites qu’il a lancé son fameux «Gatsa Gatsa». Mais l’opération est un échec.

Les dernières manifestations du 16 mars ont été un véritable fiasco avec des scènes de pillages et de saccages à Dakar et dans sa banlieue. A Bignona, c’est un jeune élève qui a perdu la vie. Depuis que les choses se sont calmées, le locataire du Palais traque toutes les personnes qui ont un lien direct ou indirect à ces manifestations.

Actuellement, on est à plus de 300 personne arrêtées depuis les manifestations du 16 mars. Un nombre qui vient s’ajouter à la cinquantaine d’arrestations notées des jours avant le procès. L’Etat traque toutes les personnes qui peuvent inciter à la violence. A Mbao, par exemple, un jeune a été envoyé en prison uniquement parce qu’il a partagé la photo d’un lance pierre dans un groupe WhatsApp. Pastef paie un lourd tribut dans cette traque. La majorité des personnes arrêtées sont membres de ce parti ou des sympathisants de Ousmane Sonko. Tout l’entourage du maire de Ziguinchor a été balayé.

Son porte-drapeau est en prison. La clinique dans laquelle il était interné est sous les radars des enquêteurs. Ces plus grands défenseurs sont dans les geôles de Macky Sall. Sur les réseaux sociaux, rares sont les patriotes qui osent attaquer frontalement le locataire du Palais. Cette chasse à l’homme sur les réseaux sociaux, a poussé Sonko à repenser sa stratégie de combat. En quelques mois, le maire de Ziguinchor a revu ses convictions par rapport aux réseaux. Le patriote en chef a toujours incité ses jeunes à inonder les RS. Mais lors de sa dernière déclaration, il a changé de discours.

Prenant la parole après des jours d’hospitalisation, il a demandé aux patriotes de faire attention sur les réseaux car selon lui, « pludieurs de ceux qui sont en prison le seraient à cause de leurs posts sur les réseaux sociaux». Selon Ousmane Sonko, «la police a des équipes pour traquer les posts». Ce discours est une véritable reculade de la part d’un leader qui n’est fort que sur les réseaux sociaux. En faisant une telle déclaration, il a freiné la lancée de ses troupes. Les patriotes ne sont maîtres que sur le monde virtuel.

En effet, Pastef est tellement puissant et redoutable qu’il a réussi à museler tous ses adversaires sur les réseaux sociaux. Leur dictature a fait taire journalistes, intellectuels, opposant ou simple citoyen. Grâce à la magie du clic et du clac, ils ont réussi à porter leur leader au plus haut sommet. Alors si le parti fléchi dans son élément, ce sera la catastrophe assurée. En dix ans de règne, Macky Sall n’a jamais pu réguler les réseaux sociaux. Mais grâce à Sonko, il aura un temps de répit. Du moins face aux patriotes qui sont sur le territoire national.

Mais Ousmane Sonko a commis une nouvelle erreur. Grâce à la Police et la Gendarmerie, Macky Sall a démontré qu’il était plus puissant que Sonko et son armée. Alors si le patriote en chef change sa stratégie sur les réseaux sociaux, il va perdre la bataille. Un collectif de journalistes d’investigation avait révélé sans preuves que le locataire du Palais avait engagé, pour sa réélection en 2019, une société Israélienne spécialisée dans la manipulation, pour la création de faux profils pour orchestrer des campagnes d’influence, pirater des comptes email et la mise sur écoute des personnes.

Pastef a intérêt à surveiller ses arrières. Le pouvoir est dans le dernier réglage pour liquider le seul parti qui inquiète Macky Sall. Si le patriote en chef n’est pas pragmatique, il sera le principal artisan de cette destruction. Mais cela ne légitimise pas un troisième mandat moralement impossible…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru