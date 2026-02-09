Soins aux malades mentaux : Ansoumana Dione alerte sur la «rupture» de certains médicaments

La santé mentale traverse une crise profonde au Sénégal, marquée par la rupture prolongée de plusieurs médicaments psychiatriques essentiels et par la cherté des traitements encore disponibles, si on en croit Ansoumana Dione. Le Largactil et le Nozinan sont introuvables dans de nombreuses pharmacies depuis plusieurs mois, tandis que la Rispéridone, indispensable pour de nombreux patients, reste vendue à des prix jugés excessifs. Une situation qui plonge des milliers de malades mentaux et leurs familles dans une détresse quotidienne.

Selon Ansoumana Dione, président de l’Association sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), qui donne l’information, cette pénurie et cette cherté des médicaments constituent une véritable autre forme de souffrance pour des personnes déjà extrêmement vulnérables. Les familles, souvent démunies, peinent à assurer la continuité des traitements, alors que toute interruption peut provoquer des rechutes graves, parfois irréversibles.

À cette difficulté s’ajoute l’accès très limité aux soins spécialisés. À Dakar comme à l’intérieur du pays, obtenir une consultation psychiatrique relève du parcours du combattant, en particulier durant les week-ends et les jours fériés. Pratiquement, il n’existe pas de service d’urgence psychiatrique au Sénégal, en dehors de quelques rares hôpitaux psychiatriques, souvent saturés et éloignés des réalités quotidiennes des populations.

Face à ces manquements, l’Association sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux tente de combler le vide. Depuis décembre 2023, le Centre Ansoumana Dione de Kaolack assure la gratuité totale des soins de santé mentale, une initiative présentée comme unique, selon lui. De nombreux patients y sont régulièrement pris en charge et ressortent stabilisés, voire rétablis, sans que leurs familles ne déboursent le moindre franc. De la nourriture à l’habillement, en passant par l’achat des médicaments en pharmacie et les frais de consultations psychiatriques au district sanitaire de Kaolack, l’ensemble des dépenses est supporté par l’Association.

Malgré ces efforts, Ansoumana Dione affirme que l’ASSAMM fait face à de multiples obstacles et à un manque de soutien. À travers ce cri de cœur, il interpelle les autorités sanitaires et politiques sur l’urgence de faire de la santé mentale une véritable priorité nationale, afin d’épargner aux malades et à leurs familles une souffrance supplémentaire.