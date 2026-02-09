Violents affrontements : Situation tendues à l’UCAD

Le campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) est le théâtre de violents affrontements opposant des étudiants aux forces de l’ordre. Des images massivement relayées sur les réseaux sociaux témoignent d’une intervention musclée des forces de sécurité, marquée notamment par des tirs de gaz lacrymogène jusque dans l’enceinte des pavillons universitaires.

Plusieurs vidéos devenues virales montrent des scènes de panique généralisée. On y voit des étudiantes allongées à même le sol, visiblement en état de détresse, tentant de se protéger des effets des gaz. Dans une autre séquence, un étudiant, étendu presque inconscient, reçoit les premiers secours de volontaires de la Croix-Rouge, sous le regard inquiet de ses camarades.

D’autres images révèlent également l’interpellation jugée brutale d’un étudiant par des éléments des forces de l’ordre, alimentant davantage l’indignation et la colère au sein de la communauté universitaire. La diffusion de ces vidéos a contribué à exacerber les tensions sur le campus, déjà marqué par un climat de peur et d’incertitude.

Plusieurs étudiants auraient été blessés au cours des affrontements, tandis que d’autres ont été interpellés.