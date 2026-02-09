Régularisation en Espagne : HSF salue le «courage d’un État face au refus européen…»

Régularisation en Espagne : le courage d’un Etat face au refus Européen de placer la dignité humaine au –dessus des frontières !

Face à la radicalisation des politiques migratoires en Europe, l’Espagne a fait un choix politique clair : reconnaitre enfin l’humanité de celles et ceux qui vivent et travaillent dans l’ombre.

Dans un contexte international marqué par un durcissement généralisé des politiques migratoires, l’Espagne se distingue par une orientation courageuse, humaine et responsable. Là où beaucoup de pays érigent des murs juridiques et politiques, Madrid fait un pari lucide : intégrer plutôt qu’exclure, encadrer plutôt que subir, protéger plutôt que réprimer.

Pour Horizon Sans Frontières (HSF), cette approche constitue un signal politique fort. Elle rappelle une vérité souvent occultée : la migration n’est ni une menace ni une anomalie, mais une réalité structurelle du monde contemporain. Refuser de l’organiser, c’est l’exposer à l’irrégularité, à l’exploitation et aux drames humains.

Intégrer plutôt qu’exclure

Choisir l’intégration, c’est reconnaître la dignité des personnes migrantes et leur capacité à contribuer pleinement à la société d’accueil. L’Espagne fait le choix de la cohésion sociale en ouvrant des voies de régularisation et d’inclusion, permettant aux migrants de sortir de la précarité, d’accéder à l’emploi déclaré, à la formation et aux droits fondamentaux.

Pour HSF, l’intégration est une solution gagnant-gagnant : elle renforce l’économie, apaise les tensions sociales et favorise le vivre-ensemble.

Encadrer plutôt que subir

L’absence de politiques migratoires claires et humaines nourrit les réseaux de passeurs, l’irrégularité et l’insécurité. En décidant d’encadrer les flux migratoires par des mécanismes légaux et transparents, l’Espagne assume une gestion responsable et réaliste de la migration.

HSF salue cette volonté de gouverner la migration plutôt que de la subir, car seule une politique encadrée permet de protéger les personnes et de répondre aux besoins réels du marché du travail et de la société.

Protéger plutôt que réprimer

La répression aveugle n’a jamais stoppé les migrations ; elle n’a montré aucune efficacité dans la lutte contre le fléau de l’émigration irrégulière.

Cette mesure démontre qu’une autre politique migratoire est possible, réaliste, humaine et conforme aux droits fondamentaux.

Face aux discours de peur et aux politiques d’exclusion, l’Espagne rappelle que la migration n’est ni un délit ni une menace.

Horizon Sans Frontières interpelle l’Union européenne : il est temps d’abandonner l’hypocrisie et d’assumer une approche commune fondée sur la justice et l’inclusion.

La régularisation n’est pas une faiblesse, c’est un acte de souveraineté et de lucidité politique.

Les migrants ne demandent pas la charité, ils réclament des droits.

L’Espagne a montré la voie. À l’Europe maintenant de prendre ses responsabilités.

Horizon Sans Frontières restera mobilisé pour que la migration cesse d’être un instrument de peur et devienne un levier de justice, de développement et de solidarité.

Boubacar Seye

Consultant et chercheur en migrations internationales

Président d’horizon Sans Frontières