Manifs à l’UCAD : Le FMPO annonce la mort d’un étudiant

Un étudiant de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar a perdu la vie dans un contexte de tensions sur le campus universitaire. Le décès a été confirmé par le président de l’Amicale de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie (FMPO), Cheikh Atab Sagna. « Il est mort dans l’enceinte de l’UCAD », a-t-il insisté.

La victime se nomme Abdoulaye Ba, étudiant en Licence 2 de médecine dentaire à la FMPO.

Ce décès intervient dans un climat marqué par des manifestations étudiantes et des interventions des forces de l’ordre au sein de l’UCAD, liées notamment aux revendications sur le paiement des bourses et les conditions de vie estudiantine. La nouvelle a suscité une vive émotion au sein de la communauté universitaire, particulièrement à la Faculté de médecine.

Pour l’heure, aucune communication officielle des autorités administratives ou sécuritaires n’a été faite pour éclairer les causes du décès.

Source : Seneweb