Étudiant décédé à l’UCAD : La réaction de Thierno Bocoum

À la suite du décès d’un étudiant de deuxième année à la faculté de médecine à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) lors des affrontements entre les forces de défense et les étudiants, le président de » Agir les leaders », qui a exprimé sa vive préoccupation dans une note rendue publique, a sévèrement tiré sur le régime en place.

« Affamer les étudiants, les violenter, puis, par pur cynisme, créer les conditions d’un drame humain. Voilà le visage réel d’un projet funeste que le régime Pastef fait peser sur l’avenir de nos enfants. Honte à vous! », a-t-il lancé. Avant de présenter ses » condoléances attristées à la famille d’Abdoulaye Ba ».