Étudiant mort à l’UCAD…le régime vient de commettre sa plus grande erreur

Le campus de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a replongé, ce lundi 9 février 2026, dans ses heures les plus sombres. Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de licence en médecine dentaire, a perdu la vie lors de violents affrontements opposant les forces de l’ordre aux étudiants. Ce décès, survenu dans l’enceinte même du temple du savoir, vient briser le calme précaire qui régnait sur le campus et place le gouvernement face à une crise politique et sociale d’une ampleur inédite.

Pour le régime de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), cette tragédie représente sans doute sa plus grande erreur politique et morale depuis son accession au pouvoir. Alors que les autorités actuelles ont bâti une grande partie de leur légitimité sur la promesse de justice pour les « martyrs » tombés sous l’ère de Macky Sall, le sang d’un nouvel étudiant vient entacher leurs mains. Ce paradoxe est d’autant plus cruel que le discours officiel prônait une rupture radicale avec les méthodes de répression du passé.

Les revendications à l’origine de ce soulèvement sont pourtant tristement classiques : le retard de paiement des bourses et la dégradation des conditions de vie estudiantine. En laissant la situation dégénérer jusqu’à l’intervention musclée des forces de sécurité dans l’espace universitaire, le pouvoir a franchi une « ligne rouge » symbolique. Ce drame affaiblit la posture de « régime du changement » et ravive le sentiment d’une violence d’État qui survit aux alternances.

L’histoire du Sénégal semble être un éternel recommencement où chaque régime laisse derrière lui son lot de jeunes vies fauchées. De Balla Gaye en 2001 sous Abdoulaye Wade, à Bassirou Faye en 2014 et Fallou Sène en 2018 sous Macky Sall, l’espace universitaire est devenu un champ de bataille récurrent. On ne peut oublier non plus Mamadou Diop, fauché lors des manifestations de 2012. Abdoulaye Ba rejoint aujourd’hui cette sinistre liste de noms gravés dans la mémoire collective de la jeunesse sénégalaise.

L’opposition, menée par l’Alliance Pour la République (APR), n’a pas tardé à réagir avec une virulence prévisible. Le Secrétariat exécutif national du parti a dénoncé une « meurtrière saga », qualifiant le pouvoir actuel de « seul responsable de cette tragédie inacceptable ». En réclamant la démission immédiate du ministre de l’Intérieur, l’opposition cherche à transformer ce drame en un levier de mobilisation nationale contre un régime qu’elle juge désormais « antipopulaire ».

Au-delà des joutes politiques, c’est l’émotion qui domine à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO). Les témoignages décrivent un étudiant sans histoire, dont le seul tort fut de se trouver au cœur d’un campus transformé en zone de guerre. « Il est mort dans l’enceinte de l’UCAD », a martelé Cheikh Atab Sagna, président de l’Amicale de la FMPO, soulignant ainsi la violation du sanctuaire universitaire par les forces de défense et de sécurité.

Le risque pour le président et son Premier ministre est désormais celui d’une rupture définitive avec une partie de leur base électorale : la jeunesse. Cette même jeunesse qui espérait que l’ère des « martyrs » était révolue. La mort d’Abdoulaye Ba agit comme un miroir déformant, renvoyant au régime l’image des méthodes qu’il dénonçait hier avec la plus grande fermeté.

Sur le plan éthique, ce drame repose la question de la gestion des foules et de la protection des libertés académiques au Sénégal. L’entrée des forces de l’ordre dans le campus pédagogique reste un sujet de tension majeure. La mort d’un étudiant en médecine, futur cadre de la nation, est une perte que le pays ne peut se permettre, encore moins dans un contexte de contestation sur les droits fondamentaux et la dignité humaine.

Alors que le corps de la victime repose à l’hôpital Principal de Dakar en attendant les conclusions de l’enquête, l’UCAD s’apprête à vivre des jours de braise. Le régime de PASTEF joue désormais sa crédibilité sur sa capacité à rendre une justice transparente et à engager des réformes structurelles profondes pour que plus jamais le nom d’un étudiant ne vienne s’ajouter à la liste des victimes de la violence politique.

La rédaction de Xibaaru