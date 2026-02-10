Une joggeuse poignardée à la gorge…les pitoyables explications de son agresseur

Fayaz Khan Nagharia a comparu devant la cour d’assises de la Marne pour tentative de meurtre.

Les faits se sont déroulés le 31 décembre 2022 à Reims. Une jeune femme faisait son jogging le long des berges de la Vesle.

L’accusé est arrivé en sens inverse, elle s’est écartée pour le laisser passer. Il lui a parlé dans une langue qu’elle ne connaît pas, a brandi un couteau et l’a planté dans la gorge de la joggeuse.

Alertée par les cris, une passante, qui promenait ses chiens avec sa fille, a fait un point de compression à la victime, ce qui lui a sauvé la vie.

La victime a survécu mais sa vie a basculé. Elle souffre de troubles du sommeil et de l’alimentation. Elle n’a pas pu reprendre son emploi de conseillère bancaire en raison de ses peurs et a dû retourner vivre chez sa mère.

Quant à son agresseur, il a livré des explications confuses. Il a déclaré à l’expert psychiatre : « Je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. »

Au magistrat instructeur, il a notamment dit que « plus je reste en prison, plus je risque d’être dangereux, je pourrais commettre des actes bien plus graves qu’avec ceux de la joggeuse ». Avant d’assurer un autre jour au même interlocuteur : « Si vous me libérez, je vais tuer quelqu’un. »

Le jeune homme de 27 ans a été condamné lundi à 22 ans de réclusion et à une interdiction définitive du territoire français. A l’issue de sa peine, il sera expulsé.

Source : F D