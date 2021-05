Son patron lui demande le sang de ses enfants…il les égorge

Musilumu Mbwire, un homme de 46 ans, a été arrêté pour avoir tué ses deux enfants pour un rituel d’argent dans le village de Jiira, dans le sous-comté de Bbaale, district de Kayunga, en Ouganda.

Le corps de l’un des deux enfants, Latif Kamulasi, 7 ans, a été exhumé par les médecins légistes de la police le jeudi 13 mai, mais celui de son frère, Sahum Baizambona, 3 ans, n’a pu être retrouvé après de longues recherches.

Selon la police, le père a avoué avoir égorgé ses enfants après que son employeur lui ait demandé leur sang en lui promettant de lui verser 4 millions de shillings et de lui offrir un bâtiment commercial au Bbaale Trading Centre.

« Mon patron m’a promis 4 millions de shillings et une maison si je sacrifiais mes enfants et lui en donnais le sang, mais il m’a jusqu’à présent payé 100 000 shillings », a déclaré M. Mbwire selon la police.

Son employeur, cependant, a nié toute implication dans ce meurtre choquant. Les deux hommes sont en garde à vue au poste de police central de Kayunga afin d’aider la police dans son enquête sur cet acte scandaleux.

Selon la police, la comparution des suspects devant le tribunal pour leur inculpation a été retardée par les jours fériés liés à la prestation de serment du président Museveni, mercredi, et à l’Idd-ul-Fitr, jeudi.

Le porte-parole de la Direction des enquêtes criminelles, M. Charles Twine, a déclaré que lors d’un point de presse il y a deux semaines, le frère du suspect, M. Simon Kibubu, qui vit dans la même région, a déclaré qu’il s’est inquiété lorsqu’il a découvert que deux des enfants de Mbwire avaient disparu.

« Lorsque M. Kibubu a demandé à son frère où se trouvaient les enfants, celui-ci a affirmé qu’il les avait emmenés chez leur sœur, Mary Kantono, qui vit dans la même paroisse », a déclaré M. Twine.

Mais lorsque M. Kabubu a demandé à Mme Kantono où se trouvaient les enfants, elle a répondu qu’elle n’en savait rien. Cela a incité M. Kibubu à prévenir le secrétaire à la défense de la région, M. Asuman Bagala, et à déposer une plainte auprès de la police de Bbaale. La police a alors rapidement arrêté Mbwire.

Twine et son équipe ont passé au peigne fin les buissons du village de Jjiira pendant que le père des enfants les promenait d’un endroità l’autre pour localiser les restes de ses enfants.

Trois endroits que M. Mbwire avait désignés comme des lieux de sépulture se sont révélés faux. Il a ensuite conduit le groupe vers un site où ils avaient brûlé du charbon de bois plusieurs mois auparavant. Là, on lui a donné une houe et il a creusé des mottes de terre humide et ameublie avec l’aide de quelques habitants du quartier.

Plusieurs pelletées ont permis de découvrir le corps décomposé.

Après avoir exhumé le premier corps, le suspect les a conduits dans une forêt où il a dit avoir enterré le deuxième enfant, Baizambona. Mais la police n’a pas réussi à localiser le corps après avoir creusé sur plusieurs sites où il les avait conduits. À 19 heures, la police a mis fin aux recherches et a promis de revenir plus tard.

Twine a déclaré qu’ils reprendraient les recherches cette semaine et a fustigé les personnes qui recherchent la richesse par le biais de sacrifices humains.

« La richesse s’obtient par le travail, et non par le sacrifice humain », a-t-il prévenu.

Le corps de Kamulasi a été transporté à l’hôpital central national de Mulago pour une autopsie, tandis que les techniciens de scène du crime et d’autres détectives continuent de rassembler des preuves supplémentaires.

La police a déclaré qu’elle prévoyait de soumettre prochainement le dossier au procureur général afin qu’il décide si l’accusation de meurtre portée contre les suspects est viable.