Sonatel : Symbole d’une mainmise des entreprises françaises sur l’économie sénégalaise (Urgences Panafricanistes)

Rappelons que cette société a été créée le 23 Juillet 1985 par la fusion de l’Office des Postes et des Télécommunications et de Télé Sénégal. Ce qui n’est pas normal et n’aurait jamais dû avoir lieu c’est sa privatisation en 1997 avec comme allié France Télécom qui possède 42% de son capital. Lors de cette privatisation France Télécom a d’abord acquis 33.33% en concluant en même temps avec l’État une option d’achats de 9% du capital à exercer par la suite. France Télécom a exercé son option en juillet 1999.

Ce niveau de participation ne devrait lui assurer le contrôle du destin de l’entreprise pour autant que les autres actionnaires en particulier l’État du Sénégal qui détient 27,67%. L’État a failli en cédant des actions à une multinationale qui n’hésite pas à sucer la population. Les offres proposées par Orange au Sénégal sont 2 à 3 fois plus chères que celles proposées en France

Cette comparaison montre l’inégalité dans les services que propose Orange dans un pays pauvre et un pays développé. Aujourd’hui, ce concubinage incestueux et inégal profite indéniablement à Orange, par ricochet à l’oligarchie française et ses valets locaux au détriment et au grand désarroi du peuple sénégalais.

Orange c’est 1086,6 milliards de chiffre d’affaire en 2019. Et comme les plus de 250 entreprises françaises qui sont présentes au Sénégal, Orange profite du principe de libre transférabilité des capitaux du système FCFA pour rapatrier GRATUITEMENT ses bénéfices !

Nonobstant ce chiffre d’affaires important de la part de la Sonatel, le peuple Sénégalais regarde de loin la couleur des sous générés par celle-ci. Fort est de constater que le Sénégal est le prototype de la néo-colonie française, avec une économie caractérisée par l’évacuation des capitaux vers l’extérieur,l’étouffement des entreprises locales, et l’accentuation d’une économie de grande consommation de biens et services importés.

C’est pourquoi, il est primordial que l’Afrique et spécifiquement le Sénégal recouvre sa SOUVERAINETE ECONOMIQUE et MONNÉTAIRE, qu’il définisse son propre schéma de développement. Cela passera notamment par la reprise totale de grand groupe comme la Sonatel ou la création de sociétés de télécommunications locales per mettant ainsi une indépendance technologique et numérique qui pourrait lui prémunir des appétits féroces des multinationales évoluant dans le domaine.