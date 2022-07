Révélation : Sonko a été reçu à Dakar par un président Africain…les preuves

La polémique enfle. Ousmane Sonko raconte qu’il a été reçu à Bissau par le président Emballo. Mais Madiambal Diagne, le patron du journal Le Quotidien persiste et signe : « j’ajoute que l’audience a eu lieu au King Fahd Palace le jeudi 7 juillet vers 17h. Elle devait rester secrète mais Sonko était obligé de faire un tweet le vendredi matin quand il a reçu les photos l’interpellant ». Xibaaru vous fait des révélations et vous montre photo à l’appui que le cadre est bien celui du King Fahd Palace (KFP). Donc Ousmane Sonko, une fois encore se met à mentir.

Difficile de croire le leader de Pastef, Ousmane Sonko sur parole. Tant, il aime raconter des balivernes. Ousmane Sonko avait pensé que rien n’allait fuiter et que sa rencontre avec le Président de la Guinée-Bissau Emballo qui l’a reçu le jeudi 7 juillet vers 17 heures au King Fahd Palace, allait demeurer secrète. Sachant que le secret ne pouvait plus être entretenu et que des photos avaient été prises et allaient commencer à faire le tour du Sénégal, des réseaux sociaux, il veut banaliser cette audience, en voulant faire croire qu’elle s’est tenue à Bissau.

Madiambal Diagne se montre très clair. L’audience accordée par Emballo à Ousmane Sonko a bien eu lieu au KFP. Plusieurs faits le démontrent, rien qu’en examinant la photo de cette audience que Xibaaru publie. En examinant bien le cadre, l’on se rend bien à l’évidence que l’audience ne s’est pas tenue au Palais de la République à Bissau. Une photo de Macky Sall dans la salle d’audience du président Emballo. C’est la preuve irréfutable que l’audience ne s’est pas tenue à Bissau.

A moins que la Guinée-Bissau n’ait rien perdu de sa souveraineté au profit du Sénégal, comment Emballo peut laisser trôner dans la salle où il reçoit en audience la photo du Chef de l’Etat. Quel Bissau-Guinéen ne va se sentir humilié, déshonoré en voyant que dans leur palais de la République, dans le salon où se déroulent les audiences, c’est la photo de Macky Sall. Et ce n’est pas tout, la lampe et derrière le président et son invité est typique au King Fahd…

Ousmane Sonko prend les Sénégalais finalement pour des demeurés. Son jeu est maintenant découvert. Il ne peut plus manipuler personne, sauf peut-être les militants de son parti. Il aime distraire. Ce que, Ousmane Sonko ne veut pas que les Sénégalais découvrent, ce sont les raisons de son audience avec Emballo. Il essaye d’entretenir la polémique sur les lieux où s’est tenue l’audience pour attirer l’attention des Sénégalais ailleurs. Mais ceux qui connaissent bien les suites présidentielles du King Fahd palace le savent très bien…La porte est bien celle du King Fahd…Regardez bien

Les Sénégalais sont loin d’être dupes. Ousmane Sonko va bien expliquer aux Sénégalais les motifs de sa rencontre avec Emballo. Surtout que c’est une rencontre qui était partie pour demeurer secrète. Que nous cache-t-il ? Ousmane Sonko est loin d’être un homme politique exemplaire. Et les bourdes, il les multiplie ces derniers temps. L’on retient de lui qu’il est l’homme politique qui a essayé de saper l’unité sacrée de la nation sénégalaise en cherchant à créer une guerre entre ethnies.

Ousmane Sonko révèle son véritable visage. Il ne cesse de se discréditer. S’il commet autant de bourdes, c’est parce qu’il est en train d’être pris dans son propre piège. Il aimait marquer ses adversaires à la culotte. Actuellement, ce sont ces derniers qui ne lui cèdent un seul pouce du terrain. Acculé, il commet des bourdes. Ousmane Sonko sait qu’il ne peut pas tout le temps tromper les Sénégalais. Lui et ses valets auront beau tenter de convaincre les populations, mais ces dernières gardent maintenant les yeux ouverts.

La Rédaction de xibaaru