Sonko à l’Assemblée nationale…«Ensemble pour Demain» salue la maturité démocratique du Sénégal

La coalition Ensemble pour Demain salue les moments forts de l’expression de la maturité démocratique de notre pays avec le passage du Premier ministre Ousmane Sonko, vendredi, à l’Assemblée nationale.

Un rendez-vous avec les députés qui est prévu par notre Charte fondamentale qui dispose, en son article 85, que « les députés peuvent poser au Premier Ministre et aux membres du Gouvernement, qui sont tenus d’y répondre, des questions orales et des questions d’actualité (…) », et que « le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement se présentent à l’Assemblée nationale, selon une périodicité à fixer d’accord parties, pour répondre aux questions d’actualité des députés ».

De façon générale, la Coalition Ensemble pour Demain, se félicite de cet exercice qui a permis au gouvernement de répondre aux questions des députés, mais surtout aux préoccupations des Sénégalais qui les ont mandatés.

Sur les questions cruciales de l’heure, notamment la situation économique difficile, confirmée par le rapport de la Cour des comptes, la Coalition Ensemble pour Demain prend acte des « mesures correctives » annoncées par le chef du gouvernement.

Le diagnostic étant fait, l’ordonnance étant délivrée, il ne reste aux autorités qu’à agir comme un médecin urgentiste en dispensant des soins adéquats aux Sénégalais.

Pour ce faire, la Coalition Ensemble pour Demain exhorte le gouvernement à rester à l’écoute du peuple, à agir le plus rapidement et le plus efficacement possible.

Le front syndical en ébullition dans l’éducation, la santé, et les menaces de grève générale brandies par les centrales syndicales doivent alerter. Le dialogue social annoncé pour le 27 février, que le Premier ministre veut « sincère et franc », doit être inclusif et rassurer les travailleurs en général.

S’agissant des solutions envisagées par le nouveau régime pour grignoter des marges de manœuvre, la Coalition Ensemble pour Demain approuve la suppression et fusion d’agences. En revanche, notre coalition n’est pas convaincue que la baisse des salaires de hauts fonctionnaires soit une solution fiable et viable. En effet, les hauts fonctionnaires ne sont pas aussi nombreux que certains peuvent le penser. La baisse de leur salaire aurait un impact peu significatif. Elle ne donnerait pas plus de deux milliards de FCFA. De plus, dans un contexte de cherté de la vie, la pertinence est moins la baisse des revenus que l’augmentation du prix d’achat.

La Coalition Ensemble pour Demain espère, en outre, la concrétisation de la deuxième phase de réduction des prix des produits de première nécessité annoncée par le chef du gouvernement. Mais il convient d’abord d’évaluer l’application de la première baisse des prix intervenue au mois de juin 2024 au vu de la hausse inacceptable et non contrôlée qui l’a suivie.

Enfin, la suppression progressive des subventions de l’électricité et des carburants doit être menée avec soin et bien ciblée pour éviter que les Sénégalais les plus démunis, déjà stressés, paient la facture salée.

Fait à Dakar le 23 Février 2025

Pour la Coalition « Ensemble pour Demain »

La Coordinatrice Nationale, Adji Diarra Mergane Kanouté