Sonko accusé de faire du « tourisme agricole » et du Buzz…

« NON AU TOURISME AGRICOLE « VAP » DE SONKO »

l’agriculture c’est un compartiment entier, stratégique et nécessaire du développement et de l’indépendance nationale. Ce n’est pas une affaire de vacances ou de buzz. C’est d’abord et avant tout une PERMANENCE et une PRIORITÉ NATIONALE…

J’invite dès lors, ici et maintenant, toutes les femmes du pays, les jeunes et toutes les forces vives à créer, investir et développer des projets agricoles qui vont des petites cultures domestiques, à l’agro-industrie en passant par les DAC (Domaines agricoles communautaires) et les exploitations familiales.

Donnons à nos femmes merveilleuses et debout les moyens de conquérir et de développer le secteur agricole. Ouvrons-leur les portes des lycées, instituts et centres de formation agricole. Créons de véritables conditions d’accès aux financements et à la propriété terrienne pour promouvoir cette armée d’amazones qui sera aux premières lignes de la révolution verte voulue et promue par le président Macky Sall.

Nous devons motiver, former, encadrer et financer nos amazones pour hâter accélérer et sécuriser le processus d’accès à l’autosuffisance alimentaire .

L’avenir de ce pays, le salut national ou encore l’émergence nationale passeront inéluctablement par la mobilisation et l’implication de la gent féminine.

OSONS.

Rene Pierre Yehoume

Président du Moder (Mouvement pour la défense de la République)

Responsable APR Dakar Plateau