Sonko affole les compteurs…Après les 1000 milliards, voici l’ordonnance de Pastille Valda

Ousmane Sonko est un politicien qui aime le show. Il vit de ses paroles et déguste les révélations contenues dans chacune de ses paroles. Ousmane Sonko aime parler. Mais ce qui lui plaît le plus c’est de faire des révélations à chaque fois qu’il ouvre la bouche. Et des révélations, il en a à la pelle. En début de campagne, il a fait bouger les lignes annonçant la découverte de 1000 milliards dans le compte bancaire d’un ancien dignitaire du régime de Macky Sall. Mais sa dernière révélation a affolé tous les compteurs…Une ordonnance de « Pastille Valda » prescrite par son médecin fait de Sonko, une star hors pair…

Ousmane Sonko est un habitué des grandes révélations. Depuis qu’il est apparu sur la scène politique avec le scandale du sweet Beauté, le leader du Parti des Patriotes Africains pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), ne s’est pas laissé abattre et a pris les devants en se défendant bec et ongles. Et dans sa défense, l’ex opposant radical a mis tous les moyens de son côté pour s’en sortir. On a eu des révélations lors de l’accusation du sweet Beauté. Une révélation qui a eu un retentissement qui résonne encore aujourd’hui.

Sonko le mal de dos et le massage

Lorsqu’éclate l’affaire Adji Sarr (une employée d’un salon de massage sensuel qui a accusé Ousmane Sonko de viol), les arguments de la défense sont construites autour d’une maladie de Sonko qui l’a emmené à fréquenter les salons de massage. « Ousmane Sonko travaillait alors sur son livre Les Territoires du développement. Il passait beaucoup de temps à son bureau et c’est d’ailleurs ce qui a aggravé le mal de dos chronique qui l’avait conduit, sur recommandation médicale, à aller se faire masser régulièrement. » selon un de ses proches qui s’est confié à un journal panafricain. Ousmane Sonko avait fini par confirmer le mal de dos dont il souffre depuis l’enfance.

Sonko, Le malade en prison

Lorsqu’il est incarcéré en fin juillet 2023, Ousmane Sonko tombe dans le coma. Et il est gravement malade. Ses avocats et défenseurs réclament la fin de sa détention. Me Ciré Clédor Ly, membre du collectif de la défense du leader de Pastef, alerte sur l’état de santé de l’opposant. Selon l’avocat l’état de son client se détériore de jour en jour. « L’état de santé de Ousmane Sonko a atteint ce jour du 30 Août 2023 un seuil alarmant, au point qu’il est à craindre que les seuls soins médicaux ne puissent plus lui éviter une dégradation irréversible de ses organes vitaux« , a affirmé l’avocat.

L’avocat interpelle ainsi le Doyen des juges et les autorités qui ont le pouvoir de mettre fin à la détention du leader politique. Plus tard, Ousmane Sonko confirmera que tout était une mise en scène pour mettre la pression sur les autorités.

Sonko et les 1000 milliards

La révélation de la tête de liste du Pastef lors de son meeting à Thiès, évoquant un compte bancaire d’un ancien dignitaire du régime de Macky avec environ 1000 milliards, heurte la conscience des sénégalais. « Un compte bancaire, dès que tu verses plus de 5 millions, tu es obligé de justifier la provenance de l’argent. Quand le bénéficiaire ne peut pas le justifier, la structure bancaire est obligée de saisir la Cellule Nationale de traitement des Informations financières (Centif) ».

Cette révélation de leader de Pastef heurte la conscience des Sénégalais qui commencent à être habitué à ses « buzz ». Mais il fallait s’attendre à la révélation qui a affolé les compteurs.

L’ordonnance de Pastille Valda de Sonko qui tue…le Sénégal

Les pastilles Valda du Premier ministre affolent les réseaux sociaux. La tête de lisrte de Pastef, a mentionné dans un récent discours que son médecin lui avait fait une ordonnance de pastilles Valda pour soulager sa toux. Ce qui choque, c’est une ordonnance pour des Pastilles « Valda ». Cette marque de Pastille est vendue par le boutiquier du coin de la rue. Et son médecin le lui prescrit avec une ordonnance, on se demande quelle pharmacie se ferait concurrente du boutiquier du quartier…

