Sonko au Palais, Barth à Dakar, Gris Bordeaux à la Médina…le Sénégal new look

Et si le Sénégal des Senghor, Wade, Abdou Diouf et Macky laissait la place à un Sénégal new look, « new generation » avec de nouveaux visages et de nouvelles idées ? Au regard des nouvelles configurations politiques, le Sénégal de demain risque de sortir de produire de nouveaux dirigeants qui sont à l’image du peuple. Et il ne serait pas surprenant de voir Sonko devenir président, Guy Marius Sagna président de l’Assemblée, Barthélémy Dias maire de Dakar et Gris bordeaux maire de la Médina…

C’est le nouveau monde. Et le Sénégal n’y échappe pas. Les jeunes veulent des dirigeants à leur image. Pas de Moustapha Niasse à l’Assemblée nationale. La maman Soham Wardini virée de la mairie de la capitale. Le maire de la Médina, Bamba Fall écarté de la Médina. Et le président Macky Sall mis à la retraite. C’est l’ère des grandes gueules et des gros bras. Ousmane Sonko au Palais, Guy Marius Sagna à l’Assemblée nationale, Barth, édile de la ville de Dakar et Gris Bordeaux maire de la médina

Guy Marius Sagna à l’Assemblée…

Un activiste hors pair. Un défenseur infatigable. Guy Marius Sagna ferait un bon président de l’Assemblée nationale. Il plaiderait les causes des Sénégalais victimes de spoliations foncières, de licenciements abusifs, d’arrestations et détentions abusives et imposerait la volonté du peuple souverain à l’hémicycle. Un Guy Marius Sagna à l’assemblée nationale ne voterait jamais les yeux fermés une proposition de loi du…président Sonko.

Ousmane Sonko au Palais

Il fera d’abord fusiller tous les anciens chefs d’états (Diouf et Wade). Et à Macky, il réserverait un sort spécial : une longue détention de prison avec le remboursement des milliards détournés dans les affaires Petro-Tim (Aliou Sall en prison), des 94 milliards (Mamour Diallo en prison) et les milliards du Fonds covid (Mansour Faye en prison). L’opposant qui dénonce l’endettement de l’État, la pauvreté, l’insécurité alimentaire ou encore les systèmes sanitaire et éducatif en ruines va certainement couper les relations avec la France et envoyer à Rebeuss tous les ministres de l’ancien gouvernement de Macky et…les députés indélicats et les DG milliardaires…

Barthélémy Dias à l’Hôtel de ville

Au soir du dimanche 23 janvier 2022, les initiales BD pour Barthélémy Dias seront peut-être inscrites dans les annales de la ville de Dakar. Ce sera un nouveau départ pour les Dakarois avec ce maire qui ne vit que pour ses concitoyens. Son passage à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur a été positif. Barth va surement reprendre les travaux de désencombrement des rues de la Capitale, le dallage des principales artères de dakar et la réfection de plusieurs édifices. Mais ce qui pourrait caractériser le magistère de Barthélémy Dias, il va se réapproprier les vrais pouvoirs d’un maire de ville confisqués par le pouvoir précédent. Et il pourra travailler aisément avec les maires des communes dont un certain…Gris Bordeaux

La Médina en…Gris Bordeaux

Gris Bordeaux, de son vrai nom Ibrahima Dione, champion de lutte sénégalaise, porté par le Mouvement « And Bolo Suxaali Médina », envisage de partir à la conquête de la mairie de la Médina et va ainsi faire face à l’actuel maire, Bamba Fall. Et si au soir du 23 janvier 2022, l’homme était élu ? Rassurez-vous, il ne transformera pas la Médina en arène de lutte ; il pourra créer une écurie de lutte et développer des infrastructures sportives.

Fiction certes mais possible réalité…

La rédaction de xibaaru