Barth vole la vedette à Sonko…Le Pastef est perdu

Tous les partis politiques sont en train de manœuvrer en vue des prochaines élections locales prévues le dimanche 23 janvier 2022. A moins de cinq (5) mois des joutes électorales, une pléthore de coalitions a vu le jour. Celle de Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Serigne Moustapha Sy a déjà fini de positionner ses hommes. Deux personnalités politiques dans ladite coalition se sont distinguées. Tous les projecteurs sont braqués sur Barthélemy Dias et le leader de Pastef. Si Dias-fils a déjà décliné ses ambitions, le député accusé de viol maintient toujours le flou sur sa candidature.

La bataille pour les prochaines élections sera rude. Opposition et pouvoir veulent tous la même chose, avoir le maximum de représentants dans les communes et départements. Les grandes attractions pour ses élections seront sans doute les régions de Dakar et Ziguinchor. La mouvance présidentielle voudrait coute que coute gagner la capitale sénégalaise. Et pour y arriver, elle ne lésinera pas sur les moyens. Le Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef) devra faire ses preuves dans la zone Sud.

Contrairement à Barthélemy Dias, Ousmane Sonko est dans le noir. En effet, l’édile de Mermoz-Sacré Cœur est porté par la coalition « Yewwi Askan Wi » pour être la tête de liste de ladite coalition pour la mairie de Dakar. Même s’il coupe l’herbe sous le pied de l’actuelle maire Soham Wardini, Dias-fils est prêt à mettre la remplaçante de son mentor, Khalifa Sall, sur la touche.

Pendant ce temps Ousmane Sonko se fait désirer. Depuis l’annonce de la date des élections, personne ne peut dire avec certitude dans quelle région le présumé bourreau de Adji Sarr va-t-il se présenter. Aucune communication ne vient de lui, ni de son parti. Pourtant il a intérêt à se présenter à ses élections. Depuis les évènements du mois de mars, qui ont couté la vie à douze (12) jeunes, le parlementaire est en chute libre sur les sondages. La fenêtre qu’il avait risque de se fermer s’il ne saisit pas l’occasion des locales. Ces joutes sont un examen de passage pour lui et son parti.

La zone Sud est considérée comme acquise par Pastef. Mais là Sonko devra faire face à de redoutables adversaires. La mouvance présidentielle est bien implantée dans cette partie du territoire national. Et Si Guy Marius Sagna confirme sa candidature pour Ziguinchor, le leader de Pastef va encore devoir faire face à un ami.

Mais si Sonko rate cette occasion il peut dire à Dieu à la présidentielle de 2012. Pastef ne fait plus feu et flamme. Pour survivre Sonko et son parti sont désormais obligés de s’agripper sur le système. Les observateurs et analystes politiques sont tous d’accord que si ce parti avait décidé d’aller aux élections tout seul, il se serait fait laminer par la machine de guerre Benno Bokk Yakaar. Et la candidature de Barthélemy Dias est un véritable coup de frein pour l’avancée fulgurante de Sonko.

Barthélemy Dias est devenu un opposant au sein de l’opposition. En étant déclaré candidat pour la mairie de Dakar, il vole la vedette à Ousmane Sonko. Et si l’inspecteur des impôts et domaines ne se présente pas pour la mairie de Ziguinchor il sera fini. La zone est déclarée comme un titre foncier de Pastef. Reste à savoir si Sonko le prouvera en 2022.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru