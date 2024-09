Sonko est le PM…Il est aussi le ministre de la justice, le procureur et le geôlier

C’est une première au Sénégal. Une seule personne qui concentre tous les pouvoirs. Et cette personne se nomme Ousmane Sonko, le nouveau premier ministre du Sénégal. Il est nommé par le président de la République mais c’est lui le pouvoir. Il prend les décisions et les exécute. Il a annoncé les limogeages des présidents de deux institutions et dans la foulée sa déclaration s’est matérialisée par un décret du président de la république. Jamais Jean Colin n’a été aussi puissant. La puissance d’un Idrissa Seck, PM de Wade, fait pâle figure devant la toute puissance de Sonko. C’est encore lui qui fait bloquer les frontières pour des « délinquants » financiers…

Qui est ce nouveau premier ministre qui change la démocratie Sénégalaise ?

Ousmane Sonko est venu avec un nouveau style qui dérange. Il est le premier ministre mais il est partout. On pourrait dire de lui qu’il est omniprésent. Leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), certains sympathisants le qualifient d’être un « saint homme », né pour diriger le Sénégal. Mais Dieu a choisi son n°2 du Parti PASTEF pour diriger le Sénégal.

Cette main de Dieu n’a rien changé dans son destin puisqu’il s’est arrogé la victoire de son n°2 à la présidentielle au nom du Slogan « Sonko Moy Diomaye, Diomaye Moy Sonko » (Sonko et Diomaye, Diomaye est Sonko). Et à ce titre, il dirige le Sénégal d’une main d’opposant radical.

Ousmane Sonko gouverne le Sénégal comme s’il était dans l’opposition.

Il a quitté l’opposition pour devenir Premier ministre du nouveau président élu. Mais il est venu avec sa toge d’opposant et son verbe radical. Il charge toujours ses adversaires comme s’il était dans l’opposition alors qu’il est au pouvoir. Il se met toujours dans la peau du défenseur des Sénégalais comme s’il était en face du pouvoir. Il oublie certainement qu’il est dans le pouvoir. Et pourtant c’est lui qui dirige le gouvernement. Ousmane Sonko qui est censé mettre un plan pour sortir les Sénégalais de la vie chère, des difficultés et de la pauvreté, continue de chercher un bouc émissaire à la situation des Sénégalais comme si le coupable se trouvait ailleurs.

Ousmane Sonko le PM se met dans la peau du ministre de la justice et du Procureur

C’est le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui annonce les poursuites judiciaires à l’encontre d’anciens ministres, DG et DAGE. Le Premier ministre va plus loin. Il a d’ailleurs révélé avoir pris des mesures conservatoires pour empêcher certaines personnes de quitter le territoire national même si quelques-uns parmi elles ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Il joue le rôle du ministre de la justice. « Des délinquants financiers qui ne perdent rien pour attendre » selon ses mots.

Sans procès, Le PM accuse des personnes de délinquants financiers. A-t-il les preuves ? Seul lui le sait. Ousmane Sonko a condamné plusieurs anciens responsables politiques qui ont géré des ministères et des directions. Il a même annoncé que certains étaient en fuite. Ce n’est plus le Pm qui parle mais le maître des poursuites. A ce stade, Ousmane Sonko joue le rôle du procureur de la République.

Ousmane Sonko, le geôlier des opposants

Ousmane Sonko ne devrait-il pas être le geôlier de tous les dignitaires de l’ancien régime ? Un rôle Qu’il aimerait bien jouer pour mieux surveiller qui est en prison et qui ne l’est pas encore. Pour Ousmane Sonko, pas de rédemption, pas de commission vérité et réconciliation. La prison est l’unique destination de tous les anciens dignitaires du régime qu’il accuse d’avoir pillé les ressources du Sénégal. Il les avait accusés d’avoir volé le Pétrole du Sénégal avec un pipeline construit par Macky. Il les a accusés d’avoir ruiné l’état. Il les a aussi qualifiés de milliardaires. Alors les mettre en prison le réjouirait.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn