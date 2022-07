Sonko la « poisse »…il a bousillé toutes les chances de Yewwi aux

C’est acté ! La bataille pour les élections législatives aura bel et bien lieu le 31 juillet 2022. Le report n’est plus d’actualité ce parce que, tous les partis politiques, coalitions et candidats indépendants sont pour que ces joutes électorales se tiennent à date échue. Même Yewwi Askan Wi a fini par accepter la décision du Conseil constitutionnel sur les listes qui doivent compétir. Malheureusement en suivant les gamineries de Ousmane Sonko, Khalifa Sall et ses camarades ont bousillé toutes leurs chances d’imposer la cohabitation.

On se demande vraiment si les morts du 17 juin en valaient la peine. Après les manifestations et le bruit des casseroles, Yewwi Askan Wi s’est résigné à accepter d’aller aux législatives sans sa liste nationale sur laquelle se trouve tous les leaders de leur coalition. Seule la liste des suppléants ira aux élections. C’est Ousmane Sonko himself qui en a fait l’annonce lors du dernier point de presse de ladite coalition. Le leader du parti des patriotes du Sénégal pour le Travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) appelle leurs militants à sanctionner le régime.

Cette annonce vient confirmer le manque d’expérience politique d’Ousmane Sonko. Pire, elle démontre clairement que Khalifa Sall et ses camarades n’ont pas fait le bon choix en se laissant mener par le bout du nez dans les projets sanguinaires de l’actuel maire de Ziguinchor. Pendant qu’il jouait aux « guerriers » avec les forces de défense et de sécurité, les autres candidats renforçaient leur assise.

En effet, au moment où Yewwi poussait les jeunes à défier les FDS, les autres coalitions ont adopté des positions plus républicaines. Ce qui leur a permis de prendre une grande avance sur Sonko et Cie. Même Pape Djibril Fall, l’outsider de ces élections, a su bénéficier des bêtises de Yewwi devenue le nouveau refuge des ratés comme Assane Diouf. Un véritable bon en arrière de la première force de l’opposition. Et Sonko est le mal qui gangrène cette coalition.

Désormais, Yewwi compte sur les sénégalais pour sanctionner le régime de Macky. Mais leurs erreurs risquent d’avoir des conséquences désastreuses. Beaucoup d’électeurs ont tourné le dos à ces nouveaux adeptes de la violence. Les derniers événements le prouvent à suffisance. Ces attardés politiques ont besoin d’un miracle pour rattraper ce retard qu’ils ont accumulé.

Aux élections locales, Yewwi avait gagné Dakar, Thiès et Ziguinchor mais la majorité des départements ont été remportés par Benno Bokk Yakaar. Mais cette fois-ci avec les dissensions au sein de Yewwi, les appels à la violence et surtout avec la montée en puissance des autres coalitions, Yewwi a perdu une bonne partie de son électorat alors que la campagne n’a pas encore débuté. Sonko ouvre ainsi un grand boulevard à Benno Bokk Yakaar dans l’électorat de Yewwi.

Cette position de Yewwi Askan Wi est un manque de respect notoire vis-à-vis des suppléants. Si ces personnes sont sur des listes, c’est parce que les leaders de cette coalition ont jugé qu’ils ont les compétences requises pour siéger à l’Assemblée. Alors au nom de quoi on leur empêche de compétir. Certains membres de YAW pensent même qu’on devrait demander aux suppléants de démissionner pour permettre à Sonko et Cie de revenir dans la course. Une insulte pour toutes ces personnes qui ont démontré leur compétence pour être sur les listes.

La politique n’est pas faite pour les amateurs. Et cela Yewwi en est désormais conscient. Il faudra à Ousmane Sonko et sa bande plus que des bruits de casseroles pour faire face à la toute puissance de la machine politique de Benno. Mais aussi de la percée des autres coalitions. C’est le moment pour le PROS (Président Ousmane Sonko) de faire des miracles s’il veut imposer la cohabitation à l’hémicycle…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru