Mbour : Sonko trahit Dr Lamine Diakhité…l’APR lui tend la main

Ce qui se passe à Pastef Mbour n’a laissé aucun acteur politique indifférent puisque l’acte perpétré contre Dr Lamine Diakhité est simplement lâche venant de Ousmane Sonko. Comment ce jeune parti dont le leader se dit antisystème peut-il se distinguer avec des pratiques que même les partis jugés système, ont abandonné ?

Chaque jour, depuis des années, les sénégalais se rendent que Sonko ne fait pas l’affaire sous l’angle des valeurs et de la rupture qu’il prône. Voilà un homme qui agit seul et qui exerce une dictature des décisions à ses membres, qui pour l’essentiel, se sont transformés en baye Fall invétérés ! Mais il existe forcément des gens comme Dr Lamine Diakhité qui n’accepteront jamais la forfaiture, la traîtrise et la dictature de la pensée unique.

Comment peut-on penser un seul instant à Pastef Mbour, substituer Dr Diakhité à un arriviste comme ? Pour nous qui suivons bien ce parti, c’est impensable.

Aussi ces faits et actes confirment aux yeux des sénégalais avertis que Sonko ne vaut pas ce qu’il décline en termes de discours.

Et c’est bien heureux pour tous ceux qui sont avec lui de voir maintenant d’arrêter de se voiler la face.

Ousmane Sonko est un accident sur la scène politique et un danger pour le pays.

L’Apr et BBy tendent la main à Dr Lamine Diakhité que tout le monde aimerait avoir dans son parti. Nous sommes donc prêts à lui, à ouvrir des perspectives politiques nouvelles à Mbour, qui lui garantiront le plein épanouissement politique.

Nous l’encourageons à assumer sa position et à quitter Ousmane Sonko au regard de la gravité de l’acte politique inqualifiable et inimaginable posé contre personne et contre son propre parti. Il ne faut attendre un second coup fourré car il n’y a jamais deux sans trois.

A ceux qui doutaient encore et qui présentaient Sonko comme un profil sérieux pour notre pays et sa démocratie, le cas de Mbour est votre réponse. Sonko vit les travers qu’il dénonce et est pire que le piètre des hommes politiques au Sénégal.

Cheikh NDIAYE Responsable politique Apr Grand Yoff

Conseiller Municipal