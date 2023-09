Sonko vire tous ses gardes du corps…C’est la fin du PROS

Ousmane Sonko est dans une lente agonie. C’est la fin de la glorieuse aventure du Président Ousmane Sonko (PROS). Il voulait arpenter les marches du Palais en marchant sur les cadavres de jeunes « écervelés » qui croyaient en son projet. Mais aujourd’hui, il est plus proche de la déchéance que du fauteuil présidentiel. Et cette situation va de mal en pis. Et les premières victimes collatérales de cette descente aux enfers sont les gardes du corps de Ousmane Sonko. Ils ont été remerciés par le PROS qui, depuis sa cellule, opère de grands changements au sein de sa formation dissoute.

Ousmane Sonko est le grand manitou de l’ex Pastef. Ce président déchu qui se définit comme un anti système est pourtant tout sauf un démocrate. Ousmane Sonko agit en démon-crate. Au sein de son défunt parti, c’était le « Dieu »., « mooy bouum, mooy boummi» (C’est lui qui fait et défait ». Il nomme qui il veut au poste, qu’il a décidé. Ainsi en est-il. A l’ex Pastef, on n’a pas besoin d’un congrès pour renouveler les instances. C’est Ousmane Sonko qui décide de tout au gré de ses humeurs.

Ousmane Sonko s’apprête à affronter seul son destin…Il opère de grands changements au sein de son parti-mort mais aussi dans son plus proche entourage. Sonko n’a plus confiance en quelqu’un. Quelques-uns de ses avocats se retournent contre lui, des responsables de l’ex Pastef le trahissent et même un de ses chauffeurs était une taupe de ses adversaires. Il apparait comme un homme très bouleversé.

Le maire de Ziguinchor n’a plus confiance en personne. Ousmane Sonko remercie ses gardes du corps et met aussi fin au contrat qui le lie à la société de gardiennage qui assure sa sécurité. Sonko pense que tout ce qui lui arrive est l’œuvre de l’indiscrétion de son entourage. Comme il vient de tout changer autour de lui, c’est la même chose qui est observée dans sa sécurité. Il ne reste plus que les chauffeurs qui sont en place. Il a des chauffeurs de confiance dont quelques-uns sont issus du sud du pays comme lui.

L’homme devient paranoïaque et voit des espions partout. En dehors de deux de ses avocats, il ne reçoit aucune visite. Sonko met une distance entre lui et certains hommes de sa sécurité car il a peur de se faire enregistrer ou même de se faire empoisonner. Sonko prisonnier isolé, est devenu colérique et s’agite devant toute situation. Selon notre source, PROS mesure l’ampleur des erreurs commises et se dit que son séjour en prison ne sera pas de tout repos. Un long séjour l’y attend…

Rien qu’avec l’idée qu’il pourrait s’exposer, après ses condamnations respectives de six mois avec sursis, de deux ans de prison ferme, à d’autres poursuites. Ousmane Sonko a des frissons dans le dos. Le Président de la République s’est montré ferme lors de son adresse à la nation pour annoncer qu’il ne pas sera candidat à un troisième mandat successif. Il a déclaré sans ambages que les auteurs et les commanditaires des récents évènements sanglants vont être démasqués et traduits devant la justice.

Et le président Macky a eu raison. Sonko est en prison et avec lui, plusieurs autres fauteurs de trouble. D’autres poursuites judiciaires pourraient être engagées avec des peines plus sévères. Ce qui lui donne de la chair de poule. Voilà pourquoi depuis la prison, il opère des changements au sein de son entourage. Il a procédé à des changements de poste au sein de son parti dissous. Il est en train aussi de relever ses gardes du corps qu’il remplace par d’autres.

Et Ousmane Sonko ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. D’autres chamboulements de sa part auprès de son entourage, sont attendus. Car le maire de Ziguinchor croit dur comme fer que son entourage est truffé de traîtres qui informent le pouvoir de ses moindres faits et gestes. Il se méfie de tout le monde.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn