Sougou à la rédaction de Xibaaru : « Ne bougez pas…ils ne vous briseront pas »

Les messages de soutien continue de pleuvoir suite au cambriolage des locaux de la rédaction de Xibaaru. Dans une note qui nous parvenue marque toute son indignation.

« Les mots ne suffiront pas, tant le « viol de vos locaux » est innommable et constitue une attaque frontale contre une certaine presse et une atteinte extrêmement grave à la liberté d’informer. Ne bougez pas d’un iota, gardez votre ligne et ne cédez rien à ces extrémistes des temps modernes: ils ne vous briseront pas, JAMAIS », écrit Sougou.