Souleymane Diallo (APR/France) : Honte à ces insulteurs !

Nous sommes profondément indignés et choqués par les propos et insultes du député de la République, Moustapha Cissé Lo, à l’égard de ses camarades Yakham Mbaye et Farba Ngom. Divulguées dans la presse, ces insultes ne l’honorent guère.

Pour nous, pour nos aînés et les enfants, quel exemple donne-t-il ? On comprend mieux pourquoi la discipline, le respect, la courtoisie, la tolérance, l’humilité, etc… foutent le camp dans notre pays. Ces insultes ne sont pas dignes d’un élu de la République lequel doit rester une référence pour ses administrés. Jamais dans l’histoire de la République on a vu un tel cas. Il dépasse les limites et les bornes. Ces gens-là, pas plus méritants que d’autres, ont pourtant été bien traités par le président de la République. Mais hélas.

Plus grave, il jette le trouble en accusant l’un de magouilles sur le dos de la République. C’est extrêmement grave. La réalité est que le travail du président de la République est en train d’être sabordé par ces individus qui n’ont aucun respect pour nous, pour l’Etat et son chef.

Dr Souleymane S. Diallo, secrétaire chargé des élections APR France dialloley@yahoo.fr