Succession de Wade : Grosse bataille au sein du PDS

Karim Wade avait préparé son coup depuis que son père a commencé à montrer des signes de faiblesse. Le fils veut succéder à son père comme secrétaire général national du parti Démocratique Sénégalais (PDS), le poste suprême dudit parti qui n’a connu aucun autre leader depuis sa création en 1974. Aujourd’hui, le géant Me Abdoulaye Wade, surnommé le « vieux » du fait de son âge très avancé (98 ans), ne dirige plus le PDS. Et son fils qui n’a plus foulé le sol sénégalais depuis 8 ans, veut faire main basse sur le parti qu’il prend pour son héritage. Et certains hauts responsables veulent le lui offrir sur un plateau en or.

Doudou Wade ancien député libéral et neveu de Me Abdoulaye Wade, secrétaire général du PDS, estime que son leader « n’a plus toutes les possibilités physiques de faire ce qu’il faisait. Et c’est à ce niveau que la réflexion doit être menée pour voir dans quelle mesure le décharger ». En résumé, Doudou Wade estime que l’heure de la succession de son Secrétaire général est arrivée parce que ce dernier, selon lui, n’a plus les capacités de diriger le parti. Mais il pose un problème qui a déjà une solution selon plusieurs membres du parti.

Depuis quelques années, les militants ont remarqué que les décisions du secrétaire général, Me Abdoulaye Wade, portaient la signature de son fils, Karim. « Les directives de l’ancien chef de l’État, qui vient de fêter ses 98 ans et tient toujours les rênes du parti qu’il a fondé en 1974, sont de plus en plus contestées. Certains cadres y voient plutôt la main de son fils, Karim » selon des analystes. Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) est dirigé en réalité par le fils qui est exilé volontairement au Qatar depuis 2016.

Doudou Wade lui-même, s’était offusqué de l’influence de Karim Wade sur les décisions signées par le Secrétaire Général national du PDS : « J’attire l’attention de mon parti depuis longtemps. Aujourd’hui, je pense qu’il est assez avisé. Je répète que ce parti a un secrétaire général qui est Me Abdoulaye Wade. Ce n’est pas à lui (Ndlr : Karim Wade) de donner les instructions car notre SG est bien là et vivant… », a-t-il indiqué sur un plateau télé.

Mais Doudou Wade va plus loin en parlant de la falsification de la signature du secrétaire général du parti : « le parti se pose des questions depuis deux ans, sur l’authenticité de la signature de l’ancien président Abdoulaye Wade, actuel secrétaire général du parti démocratique sénégalais. Nous avons dit qu’à un certain âge, on ne peut plus avoir la même main ». Il accusait Karim de prendre des décisions et de signer à la place de son père.

Mais les craintes de Doudou Wade sont noyées par les partisans de Karim qui a fait main basse sur le parti en nommant aux postes de responsabilités certains de ses proches. Le député, Saliou Dieng, homme de main de Karim, est le secrétaire national du PDS chargé des structures. Et Karim vient de virer Woré Sarr, une inconditionnelle de son père et présente dans le parti depuis sa création, de ses fonctions de présidente des femmes du PDS. Karim a remplacé Woré Sarr par une de ses fidèles, Adja Fatou Sow.

Et depuis sa nomination, Adja Fatou Sow, monte au créneau pour défendre Karim Wade. Et prend déjà les devants en ce qui concerne la succession de Wade. Dans un entretien paru dans L’Observateur, la nouvelle présidente de la Fédération des femmes du PDS affiche son parti pris : « Remplacer le Vieux et s’asseoir sur sa chaise n’est pas chose facile. Nous, moi en particulier, souhaitons que le responsable qui va le remplacer au poste de secrétaire général soit Karim Wade. Il continue de mener la barque du parti. Il est plus informé que nous sur tout ce qui se passe dans le pays ».

Karim a déjà placé ses pions pour récupérer le parti et a isolé son père. Personne ne peut accéder au secrétaire général national du PDS sans avoir l’aval de son fils Karim. En dehors de sa sa mère Viviane, aucun autre membre de la famille n’a accès sa résidence. Doudou Wade, le neveu du Vieux, a même avancé qu’il n’a pas vu son oncle depuis plus de deux ans. Et c’est la même chose pour tous les responsables du parti. Plus personne n’a accès à Wade à part quelques privilégiés qui sont sous les ordres de Karim.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn